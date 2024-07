Subsidio de luz y servicio de colectivos, lo tratado en la Asamblea Ciudadana

Se desarrolló una nueva reunión de la Asamblea Ciudadana Vecinalista en calle Francisco de Bueno en la ciudad de Paraná para dialogar acerca de algunas de las temáticas que más preocupa a la ciudadanía.Alicia Glauser, integrante de la Asamblea, fue quien dialogó cony expresó detalles del encuentro: “Recién se fue la gente de Enersa, que vino por el tema de la tarifa de luz que viene, que es gravísimo. Si no hacemos el reempadronamiento, puede ser que pasemos a la categoría 1 que sería cobrarte la tarifa completa. Hay una que es familiar y otra comercial, nos pasarían como comerciantes”.En esa línea, añadió hasta cuándo está vigente y cómo será posible continuar con el subsidio: “Quedaría todo anulado a partir del 30 de julio. Si antes de esa fecha, volvés a reinscribirte, llega a subsistir el subsidio. La gente no ha tomado criterio de que esto puede llegar a pasar”.Otro de los temas que se habló fue el de las 500 Viviendas, situación ya comentada en otras ocasiones: “Parece ser que podríamos estar con el IAPV de vuelta por el tema de las cuotas altas y la infraestructura del barrio que quedó paralizada a raíz del tema de que no hay plata”.Alejandro Becic, otro de los integrantes, precisó acerca de otro problema que radica en la ciudad como es el servicio de colectivos, que tuvo la semana pasada un paro de 24 horas. “Salió el municipio a auxiliar para poder hacer frente al pago de aguinaldo y el sueldo, adelantándoles el BEGU de noviembre. Está endeble y ahora hay otro vencimiento el 15, que vamos a ver si la empresa lo va a poder afrontar. Ni hablar los que vienen posteriormente porque la empresa tiene deudas por todos lados. No está pagando hace más de un año los aportes de obra social, por lo cual los choferes, además de sufrir el no pago de sus salarios, manejar las unidades que manejan, el humor de la gente y están sin obra social. La situación es bastante caótica y vamos día a día. En algún momento se va a tener que tomar una decisión de fondo para poder garantizarle a la población un servicio público como corresponde. A los choferes, que cobren como corresponde y tengan acceso a una obra social”.Glauser retomó la palabra sobre esta problemática y afirmó: “Este problema no da para más y que la población está, sobre todo aquel que no tiene otra alternativa para pagar, ya es caro el boleto y ya mucha gente caminaba. Por eso los empresarios se quejan que ha disminuido. ¿Cómo no va a disminuir? Primero no hay transporte y segundo es caro. Otra de las cosas importantes es cómo una empresa privada viva del Estado. Ellos piden subsidios y el que tiene que estar subsidiado es el usuario, no ellos”.Claudio García, en última instancia, comunicó su postura sobre los residuos sólidos urbanos, en una charla que tuvieron con recicladores y autoridades de Paraná: “Lo que se le marcó al municipio es la necesidad de que esta mesa tenga una continuidad y, así mismo, también haya políticas permanentes para resolver el tema del reciclamiento de los residuos. Vemos que con cada gestión que viene, cambian los criterios y las políticas y no se resuelve nada. La idea es que nos escuchen y, sobre todo, que desde el municipio se tome una política integral”.