Defensa de policías implicados en causa Goyeneche: “Cuestionaremos el dictamen”

La muerte de Ariel Goyeneche, que aconteció en la madrugada del 12 de febrero en la ciudad de Paraná, generó una serie de estudios para determinar la causa que generó la asfixia. Ayer el fiscal Santiago Alfieri confirmó aque la autopsia determinó que fue por “compresión externa”.En continuidad con la causa, Damián Petenatti, abogado defensor de uno de los policías, junto a Iván Vernengo, dio su versión de lo que dijo el informe del Departamento Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia:. Esta defensa viene siendo debidamente asesorada desde hace algunas semanas por un consultor externo, un forense de vasta experiencia en medicina legal y materia de forense”.En la misma línea, acotó que definición tienen en conjunto con el hombre con más de 30 años de experiencia en medicina legal: “Ha estudiado debidamente todas las constancias de la causa, los informes y las fotografías de la autopsia y la conclusión es categórica.Por otro lado, advirtió que “la defensa tiene derecho a hacer su investigación privada, reunirse todos los expertos privados que asesoren debidamente a los abogados. No sabemos de medicina forense, más allá de la práctica habitual y esto es lo que estamos haciendo. Se van a presentar en el legajo final las impugnaciones que respetuosamente, pero con mucha seguridad, vamos a formular al dictamen o a la conclusión de este informe autópsico”.Tras conocerse que ambos uniformados policiales han pasado a disponibilidad, Petenatti confirmó: “No tiene ninguna relevancia en la causa penal. Esto no quiere decir de ninguna manera que se esté consolidando la imputación penal. Esto ocurre en una enormidad de casos, donde hay funcionarios policiales que están siendo investigados. Preventivamente, hasta que la causa avance y se llegue a determinado resultado, están sin prestar servicio a la fuerza”.“Audiencia no está prevista. Los pasos a seguir no lo definimos nosotros, más allá de esto que estoy adelantando. Eso va a ser una decisión que tome el fiscal”, detalló el abogado.“El resultado de la autopsia fue contundente y esclarecedor. Es una asfixia mecánica por compresión extrínseca a nivel toracoabdominal. No deja margen de duda, las sospechas de la familia se ven, en este caso, confirmadas por el resultado de la autopsia final realizada por la Dra. Lilian Pereyra”, fue lo que expresó esta mañana a Elonce la abogada querellante Lara Linari.Además, mostró cautela sobre la decisión que tomará sobre los policías implicados: “Sobre las imputaciones va a ser una cuestión que vamos a trabajar desde la querella. Tenemos que tener una reunión con la familia y con la fiscalía en los próximos días para evaluar cuáles van a ser los tipos penales que encuadran en el tema de cada uno de los hechos.