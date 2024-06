Del descreimiento al temor en el barrio donde ocurrió intento de secuestro

Una mujer de 32 años denunció que un hombre intentó secuestrarla y subirla al auto color gris que conducía; ocurrió el domingo por la noche, en las inmediaciones de calles Darwin y Gobernador Crespo de Paraná, una zona de descampados, abundante vegetación y escasa iluminación. La presunta víctima se trasladaba hacia Barrio Nueva Ciudad, donde reside, cuando ocurrieron los hechos.se trasladó hasta el lugar para recabar el testimonio de los vecinos de la zona, quienes pasaron del descreimiento al temor tras la denuncia radicada por la presunta víctima de secuestro.Una vecina del lugar reconoció aque, al principio, no creyó la versión el intento de secuestro “porque en la zona no suelen ocurrir esas cosas”. “Quizás están obsesionados con el caso Loan de Corrientes”, estimó y confirmó que calle Darwin es una zona iluminada y la Policía suele patrullar el lugar. “No es una zona insegura”, aseguró.“Pero ahora tengo miedo por mi hija y mis nietos porque no me gusta que anden solos en la calle; entonces, siempre andan acompañados, ya sea por el papá que los lleva y los trae o se acompañan entre ellos”, confesó la mujer.El transitar acompañados se tornó una condición innegociable en las inmediaciones a la escuela Los Constituyentes.“La mujer caminaba por calle Gobernador Crespo cuando, a la par, se le puso un auto que iba muy despacio y, en un determinado momento, el conductor la quiso meter adentro del vehículo”, había explicado ael jefe de Comisaría Decimocuarta, Hugo Paniagua.El comisario señaló que, según lo contado por la mujer, “el hombre intentó taparle la boca con un trapo y, tras forcejear, el sujeto desistió subirla al auto; después siguió su marcha dándose a la fuga por calle Gobernador Crespo en sentido norte”.Pese al estado de nervios, “la mujer observó que se trataría de un hombre entre 30 y 40 años de edad, de contextura robusta y con anteojos recetados ya que tenían mucho aumento”. El comisario explicó que la damnificada detalló que el sujeto se trasladaba en automóvil, gris oscuro, al parecer un rodado familiar tipo VW Gol Country. A raíz de ese dato, se choquean diversas cámaras de seguridad para dar con el recorrido del auto.