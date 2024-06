Terrenos del Parque Urquiza: “Es la provincia quien va a tener que expropiarlos”

Un terreno en el Parque Urquiza de Paraná, es motivo de disputas y polémicas, ya que será subastado el 26 de junio. La subasta, convocada por el Juzgado Civil y Comercial N° 7, encabezado por la jueza Virginia Ofelia Torrent, ha generado inquietud entre los vecinos y autoridades locales. El Concejo Deliberante de Paraná declaró el área de “utilidad pública y sujeta a expropiación” para que la Legislatura provincial trate la ley de expropiación.El predio, ubicado entre las calles Gregoria Matorras de San Martín, Manuel Alberti, Héroes y Mártires del 9 de junio y Avenida Laurencena, es un espacio verde de importancia recreativa para la comunidad. El diputado provincial Juan Rossi calificó el valor base de la subasta como "irrisorio", ya que asciende a $4.679.000, muy por debajo del valor de mercado.En entrevista con, el abogado, Alejandro Becic, explicó: “Muy poco se conoce sobre lo que es un proceso de expropiación. En principio, ya se había sacado un remate por una deuda en un juzgado. Se había declarado un señor Guillermo Pinto que era el cotitular de una parte, y de la otra parte, el titular era José María Armándola. Armándola inició un juicio de reclamo de pesos a Pintos y esto terminó en un remate judicial”.Becic añadió: “El remate judicial implicaba el hecho de que iba a adquirir la totalidad del terreno si se presentaba en la subasta.No estamos en contra de los negocios inmobiliarios, pero no en terrenos como este, en medio del Parque Urquiza y por valores que son irrisorios.El abogado detalló los próximos pasos: “Ahora pasamos a lo que sería la segunda etapa, que es una ley de expropiación de competencia provincial.Respecto a la subasta programada, comentó: “Armándola en varios medios salió a decir que él va a seguir adelante con la subasta.El abogado también señaló: “Se puede intentar la ley de expropiación, salvo que Armándola tenga la seguridad de que la ley de expropiación no va a salir; entonces estarían comprando tierras muy baratas que después seré el único propietario de esos lotes. Es bastante complejo de explicar porque hay información muy cruzada. Yo trato de explicar cómo es el proceso para que la gente vea de un lado y del otro cuáles son las especulaciones que hay con esto.Becic concluyó: “La municipalidad no expropia, solo declara de utilidad pública, pero la compra es a través de una ley provincial, con lo cual debe ser sancionada por los diputados y senadores provinciales.