Asamblea Ciudadana analizó los pasos a seguir con los terrenos del Patito Sirirí

El salón de la Vecinal Santa Lucía, ubicada en calle Francisco de Bueno 249 fue el punto de encuentro como cada lunes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná. En este caso, se analizaron dos puntos claves como los terrenos del Patito Sirirí y el modo de pago de las cuotas del plan 500 Viviendas del Instituto Autárquico de Planeamiento y Viviendas (IAPV).En primer lugar, Claudio García, integrante de la comitiva de la Asamblea, expuso: “Hoy vinieron los vecinos del plan 500 Viviendas del IAPV. Ellos habían tenido a partir de una nota que se presentó en conjunto con la Asamblea una reunión con el directorio, en el cual se planteó el problema de una nueva resolución, que modifica el cálculo para la actualización de los canones que están pagando. En función de esto, se realizó la audiencia el lunes pasado. Tuvo bastante receptividad por parte del directorio de todos los planteos que se hicieron y convocaron la semana pasada a una reunión con un abogado qué significa el canon, que no significa pagar las cuotas porque no tiene la titularidad de la vivienda. Más allá de eso, definieron hacer otras reuniones con los vecinos para qué propuestas o contrapropuestas hacia el directorio en relación a la actualización de las cuotas, con relación a la titularidad de las viviendas. En función de ello, van a estar analizando una propuesta entre todos los vecinos que va a ser puesta en consideración de todo el barrio y, a partir de eso, tendrán una reunión nuevamente con el directorio, que se comprometió a recibirlos”.“Ellos tenían como un parámetro que las cuotas se iban a ajustar al índice paritario de los estatales provinciales. Se venía ajustando de ese modo, pero en abril pasado hubo una resolución del IAPV que modificó esto. Pone los UVI (Unidad de Viviendas), que se aplica para todo lo que es el financiamiento hipotecario. El problema es que no solo se toma para los próximos planes, sino para todos los adjudicatarios que ya vienen pagando planes desde hace muchos años. Esta situación provoca vengan con un valor mayor y el problema es que muchos de los adjudicatarios tienen problemas serios económicos para afrontarlos”, amplió.Por último, se aclaró: “Está la voluntad de seguir pagando las cuotas. El tema es que con estos incrementos mensuales que no vamos a poder hacerlo. La idea es poder negociar una propuesta en la que diga podemos seguir actualizando, queremos seguir pagando, pero en condiciones que nos permita el bolsillo de cada una”.Por otra parte, Clelia Zapata expuso sobre los terrenos del Patito Sirirí: “Para la Asamblea es una bandera la defensa de los espacios públicos. El seguimiento de los terrenos frente al Patito Sirirí fue motivo de lucha siempre de la Asamblea. Hemos hecho propuestas, hemos ido a plantearle a los concejales de turno peleando para que no se vendan esos terrenos, que apareció de un momento a otro que era una propiedad privada. Se hizo la investigación y aceptaron que era una propiedad privada”.Por tal motivo, se precisó: “Desde ahí, empezamos a pedir que esos espacios se declaren de interés público para que no se loteen. Una nueva sorpresa es que uno de los lotes sale a subasta desde la Justicia. Nos movilizamos y hubo sensibilidad del Concejo Deliberante, que lo declaró de interés público. Eso es un paso previo para que se pueda expropiar luego. Ahora estábamos tratando ver la fecha en que los Diputados lo van a tratar al tema en Sesión, que es esta semana porque la fecha de subasta es el miércoles que viene. Estamos siguiendo de cerca el tema porque no queremos que los Diputados se hagan cargo. Paraná también existe. Vemos que se dejan avasallar muchos espacios públicos y desde la provincia tienen que intervenir para que sigan perteneciendo a toda la comunidad. Son espacios con una vista increíble y que de un momento a otro nos lo quitan”.