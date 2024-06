Ayudar Hace Bien: apelan a “la solidaridad del pueblo” para escuela Pérez Colman

Paraná Rotary Club Paraná Plaza se une a campaña de Ayudar Hace Bien por ropa de abrigo

, ubicada en el Complejo Escuela Hogar de Paraná. Esta iniciativa, que se extenderá hasta el 7 de junio, busca asegurar que los niños de entre 6 y 15 años estén adecuadamente vestidos para enfrentar las bajas temperaturas.“La escuela es de tiempo completo y todos los chicos reciben su desayuno, almuerzo y merienda; asisten niños de 6 a 14 años, los que provienen de zonas muy alejadas, lo que implica que salgan de sus casas de mañana muy temprano y, en los días de invierno, el calzado se les moja por el rocío mientras esperan el colectivo., contó aMariela al remarcar los trabajos que realizan en la institución educativa.coincidió Alicia.. “Siempre estamos atentos para ayudar a los chicos y que ellos se sientan contenidos en la escuela, para que tengan ganas de venir, porque acá encuentran todo lo que podemos brindarles”, fundamentó la entrevistada.Y continuó: “El invierno es muy crudo y, por eso pedimos que la gente nos acerque ropa en condiciones y zapatillas, todo lo que pueda ayudarnos a atravesar las bajas temperaturas”. De acuerdo a lo que explicó, en las duchas, los chicos se pueden dar un baño caliente y son asistidos gracias a la ropa que está disponible en el ropero escolar; y para el otro día, tienen su ropa limpia y seca.“Que sean felices y puedan encontrar en nuestra escuela cariño, educación; deseamos que los chicos tengan ganas de venir a la escuela por todo lo que les brindamos”, fueron los anhelos de la docente para con sus alumnos.“Los chicos son como nuestros hijos porque en la escuela pasamos a cumplir el rol de mamás, maestras, enfermeras; es tan amplio el trabajo que se hace desde el rol del celador docente que a mí me llena el alma el saber que están abrigados, bien comidos y que son felices durante las ocho horas que pasan en la escuela”, agradeció la celadora, Nancy Girard.Fue en sentido, que recordó:; y aclaró que en la institución educativa también cuentan con la posibilidad de acondicionar las prendas que estén gastadas o con alguna rotura.“Esperamos la solidaridad de todo el pueblo de Paraná y Paraná Campaña para con los chicos de la escuela Pérez Colman”, sentenció la celadora al invitar a la“Me ha pasado de cruzar en la calle a niños adultos que me abrazan y me dicen `Tengo los mejores recuerdos de la Escuela Hogar; fui feliz en la Escuela Hogar´”, cerró, emocionada.