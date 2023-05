Vecina imploró por asistencia tras el diluvio: “Que se acuerden de los humildes”

Paraná Protección Civil asistió a vecinos afectados por las lluvias en Paraná

Una vecina de calle Artabe de barrio Santa Lucía imploró por asistencia tras las consecuencias que generaron las intensas lluvias que registraron este jueves en Paraná.. “No sé qué hacer, sólo una vecina me ayudó y yo además tengo problemas renales”, contó al mencionar que hace 26 años que vive en el barrio.“Es una inmundicia como vivimos porque hay otros que no tienen ni para comer”, reveló al exigir a las autoridades: “Que se acuerden de los humildes, que no vengan a un bolsón y plata para los votos”.Otra de las vecinas del barrio pidió que coloquen broza en la zona para paliar el barrial que se forma en la zona como consecuencia de las lluvias.