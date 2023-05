Vecinos de Bajada Grande sufrieron anegamientos: “El patio parecía un río”

Sociedad Bajó el agua en rutas donde hubo cortes por las lluvias y el tránsito es normal

El diluvio ocurrido en Paraná causó inconvenientes vecinos de diversas zonas de la ciudad. Precisamente en Bajada Grande, vecinos tuvieron problemas de anegamientos.Y resaltó: “Muchos viven en carpas, o casas muy humildes cubiertas de nylon y con las lluvias nos inundamos, el patio parecía un río”. Además, destacó que “vivimos mal, sin luz ni agua, no tenemos nada”La vecina detalló que a seis cuadras de donde ocurrieron los anegamientos, hay un comedor y debido a la situación hoy no brindarán asitencia.En tanto, otra vecina, Sonia destacó que con el temporal se le mojaron todas sus pertenencias y están sin luz: “Necesitamos que nos den una mano para ver que se puede hacer”.Por su parte, María una vecina, destacó que “se nos mojó todo y en medio del temporal, durante la madrugada, tuvimos que ponernos a hace zanjas para que el agua corra porque todo se estaba metiendo al rancho”.La mujer detalló que tendrá que dormir con sus hijos en un colchón que les prestaron porque perdieron todo. “Mis nenas estaban muy asustadas porque no había luz, cayó un rayo”, sumó y destacó que necesitan ropa y calzado talles 38, 36 y 26. “Mis hijas tienen 4, 10 y 12 años y nos quedamos sin nada”.