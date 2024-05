Estudiantes de UADER juntan donaciones para Asociación Nueva Esperanza

Estudiantes de la Licenciatura en Marketing de la UADER juntan donaciones de alimentos, ropa y útiles para la Asociación Nueva Esperanza.Emiliano Nuñez Aquino, docente, contó aque “estas son las prácticas profesionales de la Licenciatura. Trabajamos con organizaciones civiles, enmarcadas en el proyecto de extensión de cátedra sobre inclusión digital. Trabajaremos con Nueva Esperanza, el Club Racing 1º de Julio, entre otras”.“El objetivo es usar todas las herramientas que van adquiriendo los estudiantes durante el primer año y enmarcarlas en organizaciones. Durante el transcurso de las carreras trabajamos con empresas y producciones privadas pero en las prácticas decidimos trabajar con organizaciones para poder usar las herramientas de manera distinta, sin tener el marco económico de fondo, sino más bien humanitario”, agregó.La comisión está compuesta por 63 estudiantes.Merlina, estudiante, dijo que “pueden acercar las donaciones a la facultad, en la Escuela Centenario, los lunes, martes, jueves y viernes de 18.10 a 20.30. Si no pueden venir podemos nosotros buscarlas”.“Es una linda iniciativa que nos permite conocer diferentes realidades. Estaría bueno que todos colaboremos con alimentos, útiles escolares, ropa y juguetes”, resaltó.Abigail, por su parte, señaló que “es un buen espacio el que nos está brindando la cátedra, es bueno acercarse a zonas que por ahí no son tan conocidas como las que nos tocó a nosotros. Tenemos un alias para quienes no pueden acercarse a donar: nuevaesperanza.uader”.Gisela, una integrante de la Asociación Civil Nueva Esperanza señaló que “estamos muy agradecidos con la iniciativa. El año pasado tuvimos otro grupo que nos ayudó muchísimo. Hoy necesitamos la ayuda para manejar redes sociales y demás. Estamos necesitando comida, ropa de abrigo. En Anacleto Medina tenemos un salón que queremos darle más uso, para darle un plato de comida al vecino. Tenemos merenderos en distintos barrios. La gente necesita lo más mínimo”."Los chicos de la facultad van, comparten, están ahí, hicimos fiestitas, bingos y demás. Hoy los chicos no tienen a veces un lápiz para ir a la escuela. La gente mayor también necesita mucho, hoy está todo muy triste en el país. Agradecemos la ayuda y esperamos que lleguen donaciones", agregó.