Con corte de calle, vecinos exigieron que entuben tramo de arroyo Antoñico

Vecinos que viven frente al barrio 170 viviendas cortaron las calles de Newbery y Artigas de Paraná para exigir que entuben un tramo del arroyo Antoñico y así evitar futuros desbordes.“El arroyo se llevó todo, somos unas 70 familias afectadas y algunos no tienen ni zapatillas·” dijo una mujer al sentenciar “que nadie se acercó a darnos asistencia. Siempre pasa lo mismo, queremos una solución a los desbordes”, expresó una vecina a Elonce.En tanto, otra damnificada detalló que “no pude salvar nada, el agua ingresó a todas las casas y no es la primera vez que pasa”. Asimismo, sentenció que “trabajamos mucho para tener nuestras cosas y perdimos todo, el agua nos arruinó”. Y ratificó: “anoche tuve ir a dormir a la casa de mi hermana junto con mi hija porque no podíamos estar acá porque el agua llegó hasta arriba de la cama. Es una situación muy fea”.“La calle era un río, no sabemos cómo vamos a seguir porque es una situación muy triste; el arroyo se desborda y necesitamos soluciones”, sostuvo.“Acá seremos pobres, pero somos humanos y merecemos vivir bien, necesitamos que se concrete esta obra que es una mejora para todos los vecinos”, expresó un hombre al asegurar que las calles a aledañas a la zona también están en mal estado y “no pasa ni la ambulancia”.“Sabemos que la ciudad se está extendiendo y que hay muchas cosas en juego, no es algo fácil pero tampoco imposible”, cerró.