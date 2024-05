Se evacuaron 399 personas por la crecida del río Uruguay en Concordia

Evacuaciones

Comerciantes de la costanera, preocupados por la crecida

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias de Concordia informaron que continúa el operativo de evacuaciones, en el marco de la crecida del río Uruguay.Aquellas personas que requieran ser evacuadas, deben comunicarse al número gratuito 103.En lo que respecta a evacuaciones, el intendente Francisco Azcué informó que hasta este viernes 10 de mayo se han evacuado 120 familias, que hacen un total de 399 personas, entre mayores y menores.Del total de familias evacuadas, 73 de ellas fueron trasladadas a domicilios particulares. Hay 8 familias alojadas en el Centro de Evacuados “El Refugio” de Carretera La Cruz. En las instalaciones del Regimiento hay alojadas 21 familias. En tanto, en Villa Adela, hay 5 familias evacuadas y en el centro de evacuados “Promin” hay 13 familias. De esta manera, el total de familias que permanecen en los centros de evacuados es 47.Hasta el día de la fecha, 226 personas fueron trasladadas a domicilios particulares y 166 a Centros de Evacuados.Comerciantes de la zona de la costanera de Concordia elevan sus quejas sobre el manejo de las aguas por parte de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.El propietario de un local contó aque “está afectada la parte comercial y un montón de familias que con 11 metros tuvieron que salir, pero todavía se podía aguantar un poco más. El martes me sacaron el medidor y no me avisaron, tenía los freezers llenos de comida. Es todo incertidumbre”.Otro comerciante dijo que “tuve una reunión del COES donde planteé que por favor respeten la traza de costanera. Me dijeron que iban a operar igual porque era cauce de río. El ingeniero Colazo dijo que iba a tratar de mantener el agua dentro de la cota de evacuación, que son 12,50 metros. Hoy tenemos la información de que podría llegar a 13,50 este sábado y estamos preocupados”.“Queremos que absorban un poco con la represa de agua porque si no cuando llueva otra vez vamos a estar inundados. Largan agua tan rápido y no la mantienen un poco arriba”, indicó otro comerciante.