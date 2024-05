Enfrentamiento y feroz balacera en Paraná: hay personas heridas y detenidos

Policiales Violento enfrentamiento entre vecinos con bomba molotov y armas en Paraná

Una feroz balacera se produjo esta tarde en calle República de Siria de Paraná, entre calle Basualdo y República de Palestina. Producto del tiroteo,. Como consecuencia del tiroteo, al menos una persona, resultó herida de arma de fuego, producto de recibir un impacto de bala cuando pasaba por el lugar.que mantienen un crudo enfrentamiento. Esta tarde, ambas bandas cruzaron disparos luego de la llegada de dos sujetos en moto al lugar, y la balacera tuvo en vilo a los vecinos durante varios minutos.y yo no me había dado cuenta”, dijo y agregó que “”, señaló.Cabe recordar que el pasado 27 de abril, una violenta gresca que incluyó el uso de bombas molotov, se produjo en el lugar y estuvo protagonizada por las mismas personas.Por otra parte, se pudo conocer que,y agregó que “hace 20 años que vivo acá, pero, porque casi siempre es de noche”, afirmó.“No salgo de noche y ahora, que hace frío, me acuesto temprano”, dijo el vecino y agregó que “se escuchan tiros de vez en cuando, pero a veces es más abajo”, señaló.El jefe de la Comisaría Quinta, comisario Matías Aranaz, confirmó a”, dijo y agregó que también “lamentablemente, una mujer transeúnte resultó herida, pero todos los lesionados, están fuera de peligro”, afirmó.El funcionario policial resaltó que “se trabaja en el lugar y. Por eso, se realizan las pericias pertinentes”, añadió Aranaz.Tras el feroz tiroteo en calle República de Siria, en el lugar, trabajó el personal de la Dirección Criminalística, de Operaciones, del GIA, de la División 911 y de la Comisaría Quinta. El doctor Laureano Dato realiza las diligencias en el caso.“En el lugar, se realizan operativos y se implementan recorridas por la zona”, afirmó Aranaz en referencia a lo ocurrido en la zona y agregó que “y tenemos la moto en la que circulaban”, subrayó.