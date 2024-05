Argentina cumplió con FMI y espera que se liberen fondos por US$ 800 millones

La Argentina sobre cumplió las metas del primer trimestre acordadas con el FMI, por lo que quedó liberada la puerta para que llegue un desembolso por casi US$ 800 millones en junio.



Los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmaron que el país cumplió y ya preparan la redacción final del Staff Level Agreement (SLA), según información proveniente de Washington.



El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, mantuvieron reuniones con los técnicos del FMI para ajustar los detalles de toda la información que se sumará al Staff Level Agreement.



La Argentina cumplió las metas de reducción del déficit fiscal y de compra de reservas del Banco Central.



Por esa razón, no fue necesario solicitar un waiver (perdón) destinado a obtener el desembolso de junio.



La octava revisión técnica del programa confirmó que el superávit primario fue cuatro veces más alto que lo previsto cuando se acordó el crédito de Facilidades Extendidas.



También que las reservas del Banco Central acumularon más de US$ 2.000 millones de dólares que lo estipulado y que la emisión monetaria estuvo en los límites fijados.



El cumplimiento de las metas y la ausencia de un waiver para obtener el desembolso de 792 millones de dólares abre una nueva etapa en la relación que mantiene el gobierno de Milei con Georgieva y su staff.



El presidente Javier Milei pretende un desembolso extra para fortalecer las reservas del Banco Central y abrir el cepo, pero hasta ahora todo indica que eso no ocurrirá.



En el inicio de la semana, el Gobierno le pagó al Fondo aproximadamente 800 millones de dólares y las reservas del Banco Central cayeron en 687 millones de la misma moneda. Esto se sumó al pago de la semana pasada por otros 1.900 millones de dólares.