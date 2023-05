“La pelota se frena y no pica”: video de la inspección en la cancha de Patronato

#AHORA - Los árbitros están "probando" el campo de juego del Grella en la previa de Patronato vs. Olimpia por la CONMEBOL #Libertadores. Mucha lluvia en la previa.



Patronato tenía que recibir, esta tarde, a Olimpia de Paraguay por la Copa Libertadores desde las 19, pero el partido finalmente, se postergó tras la intensa lluvia que se desarrolló en Paraná desde la mañana, pero con gran intensidad desde el mediodía.El diluvio que causó inconvenientes en diferentes zonas de la capital entrerriana, también se notó en el Grella y a la hora de la inspección de los árbitros en el campo de juego, el agua acumulada y la intensidad de las lluvias, hizo lo suyo.Sin embargo, la mayor cantidad de agua se precipitó desde el mediodía con un diluvio que causó inconvenientes en diferentes zonas de la capital entrerriana y en el Grella, también se notó.Había charcos de agua en diferentes zonas del campo de juego y no paraba de llover. Los bancos de suplentes estaban con agua y también, el túnel que iba hacia los vestuarios, se pudo ver con varios centímetros de agua.Por su parte, los árbitros, encabezados por Jesús Valenzuela, inspeccionaron la cancha antes de las 17 y trascendió que la pelota rodaba poco y no picaba en algunos sectores.Tras el reconocimiento de Valenzuela, esperaban que la lluvia frenara y de esa forma, especulaban con retrasar el horario del partido, y que comenzara más tarde, pero seguía lloviendo en Paraná.En las redes, trascendió un video de los árbitros cuando probaban la cancha y se podía apreciar que en algunos sectores, la pelota se frenaba e incluso, no picaba.A alrededor de las 18, extraoficialmente, Elonce pudo saber que tras las torrenciales lluvias en la capital entrerriana, se decidió suspender el partido por Copa Libertadores hasta mañana. El cotejo se disputará a las 19 de este jueves y esperaban que se pueda jugar en el Grella.Minutos después de la decisión, el club Patronato dio a conocer un comunicado oficial, en el que indicó: “Debido a las condiciones climáticas que afectaron al campo de juego, el partido Olimpia por la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, ha sido postergado. El encuentro se jugará mañana jueves 25/5, a las 19 horas, en el Estadio Brigadier Estanislao López” de Colón, en la ciudad de Santa Fe.