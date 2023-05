Diluvio en Paraná: inspeccionan cancha de Patronato y deciden sobre el partido

Opiniones

El panorama

Sociedad Prevén que las lluvias seguirán hasta el viernes con mejoramientos temporarios

Patronato tiene que recibir a Olimpia de Paraguay por la Copa Libertadores desde las 19, pero el partido corre riesgo de suspenderse tras la intensa lluvia que se desarrolla en Paraná. Oscar Lenzi habló con Elonce al respecto. "Estamos en el campo de juego tratando de trabajar, pero es realmente imposible . El sistema de drenaje está funcionando a tope, igualmente no para de llover. La cancha se ve bien, firme, pero es más el agua que cae que lo que saca el propio sistema", comentó el presidente.Sobre una posible suspensión, el dirigente manifestó que "no tengo conocimiento de un pedido de postergación, ya que estoy en la cancha con el equipo de trabajo, pero me entere de una solicitud y me parece una muy buena idea suspender".Por su parte, Pedro Ballota, el vicepresidente de club paraguayo dijo a Elonce que "vimos la cancha y así no está apto para jugar el partido. Si sigue lloviendo no van a dar las condiciones".Sin embargo, la mayor cantidad de agua se precipitó desde el mediodía con un diluvio que causó inconvenientes en diferentes zonas de la capital entrerriana y en el Grella, también se notó.“La cancha todavía no pudo ser marcada. Hay charcos de agua muy visibles. La zona media es la más complicada. Los bancos de suplentes, llenos de agua”, señaló el periodista Gabriel Obelar.Por su parte, desde el departamento de prensa de Patronato, informaron que los árbitros inspeccionarán en pocos minutos más, la cancha para decidir si se juega, lo cual se definiría en los próximos minutos.