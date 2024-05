Exigieron celeridad en causa por tragedia vial en la que murieron tres jóvenes

“El problema es que no tenemos plata”

Familiares de, viajaron desde Tabossi a Paraná para exigir justicia por la muerte de los jóvenes ocurrida el domingo 7 de abril en un accidente de tránsito cerca del acceso a Crespo por Ruta 12. Tras la protesta, las madres de las víctimas fueron recibidas por el juez de Garantías, Pablo Zoff.comunicó ala hermana de Néstor, Sofía. “Pasó un mes y medio y él (por Zapata) está durmiendo en la casa, como si nada hubiera pasado”, reprochó al tiempo que denunció:“Néstor tenía 25 años, era una persona buena, al igual que Ayrton y Brian, quien ayer hubiera cumplido 23 años; eran gurises humildes, sin maldad”, repasó la joven. Y agregó:Los jóvenes se conducían en un VW Golf cuando se produjo el choque de frente contra un automóvil Toyota Corolla, en el cual se trasladaba una pareja de Paraná; ocurrió el domingo 7 de abril en el kilómetro 404 de la Ruta 12, cerca del acceso a la ciudad de Crespo. Según se supo tras la tragedia vial, el conductor del Corolla cruzó en doble raya amarilla en exceso de velocidad.“Pedimos justicia porque mató a tres personas y queda Emiliano Enrique, quien lucha por su vida y de a poco se va recuperando”, comentó Sofía. Asimismo, confesó:, porque tapan todo con plata, porque se dice que Zapata tiene plata y está en la política”, cuestionó la hermana del joven fallecido. “Quiero que pague, que vaya a la cárcel como todo ser humano”, sentenció.“En 2014, mi papá falleció en un accidente de moto en camino vecinal de Viale; el año pasado, murió mi hermano Fernando, de 19 años, también en un accidente de moto y, por último, mi hermano Néstor, por quien hoy venimos a pedir justicia porque de los fallecidos en mi familia no nos dieron explicaciones”, reveló Sofía.Por su parte, el padre de los hermanos Bertozzi, Miguel Ángel, aseguró que la familia está destrozada por la pérdida. “Ellos comieron con nosotros, como si se estaban despidiendo; la madre les preguntó dónde iban y ellos respondieron que al bailable de María Grande. La madre les pidió que no fueran porque estaba fea la ruta y entonces fueron a Crespo porque tocaban unos músicos de Buenos Aires.”, rememoró.El hombre pidió“Fue en el ingreso a Crespo, donde la ruta marca que tenés que ir a 60 km/h pero. Los muchachos salían de la estación, o sea que los agarró parados cuando se bandeó para el lado donde estaban ellos”, completó el tío de las víctimas.Y reveló: “A los cuerpos los entregaron desarmados porque no los podían sacar de entre los fierros”. “Si los que manejan el caso fueron más humanos, tendrían que considerar el sufrimiento de los familiares porque no pueden pasar 40 días y todavía no saber nada sobre lo que pasó”, denunció al recalcar: “Zapata dio positivo para alcoholemia y también se dice que tenía drogas, pero dónde irán a parar las pruebas si el caso se dilata”.cerró.