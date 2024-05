Concejales de Paraná preocupados por las frecuencias de Aerolíneas Argentinas

En la sesión de este martes del Concejo Deliberante de Paraná, ingresó un proyecto de comunicación in voce impulsado por los tres bloques que componen el cuerpo legislativo que fue tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad, mediante el cual los ediles expresan "la preocupación por la alarmante situación de Aerolíneas Argentinas, debido a la afectación de las frecuencias en la escala ciudad de Paraná y la posible privatización de la empresa e instan al Poder Ejecutivo Provincial a llevar acciones conjuntas en defensa de la Aerolínea de bandera"."Este proyecto refleja nuestra preocupación por el resguardo de la escala Paraná de Aerolíneas Argentinas", sostuvo el edil Sergio Elizar (Más para Entre Ríos).En este plano, Elizar agradeció la presencia de delegados y trabajadores de Aerolíneas Argentinas escala Paraná en el recinto y acompañó "la profunda preocupación que tienen respecto al resguardo de su fuente laboral"."Lo que nos manifiestan los trabajadores es que están atravesando situaciones complejas, referidas a lo operativo, sus condiciones laborales, suspensiones, reprogramación de vuelos y eliminación de las frecuencias", contó.Seguidamente, el presidente del bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos, Leandro Fernández, añadió: "Nos pareció importante lograr el acompañamiento de todo el cuerpo, entendiendo el rol fundamental que tiene hoy en día la conectividad aérea, no solamente con el entramado productivo y económico de las ciudades, sino con el entramado social, como por ejemplo la labor que se realiza con el INCUCAI en el traslado de órganos"."Son tareas que no las vemos en el día a día, pero son importantes en una ciudad capital como es el caso de Paraná", destacó, y concluyó: "Entendemos la situación, por eso hemos hecho eco de la situación al gobierno provincial y a la Secretaría de Turismo, quienes ya estaban trabajando en el tema".