Espacios aireados y desinfección: el protocolo de una escuela para los comicios

Política En escuelas donde se vote no habrá clases el lunes en Entre Ríos

Policiales Son 670 los presos habilitados para votar el domingo en los penales entrerrianos

De cara a las elecciones PASO que se realizarán este domingo,visitó una escuela de Paraná a los fines de mostrar cómo se garantizará el protocolo sanitario debido a la pandemia por coronavirus.la directora de la escuela Nº 11 “Provincia de Santa Fe”, Andrea Bohemo.Según explicó, “las ventanas abiertas permitirán que el lugar quede aireado y en el pasillo estarán las mesas con los fiscales y presidentes de mesa”.“Los cuartos oscuros estarán ubicados cuatro en la planta baja y cinco en la planta superior, distribuidos en dos alas, para que no haya conglomerados de personas”, explicó la directiva al comentar que “las filas serán en el patio”.“Los fiscales y presidentes de mesa tendrán ocho baños habilitados (cuatro para varones y cuatro para mujeres) y uno central para personas con discapacidad”, informó. Según remarcó, se colocarán tachos de basura en los pasillos para que la yerba no sea arrojada a las piletas de los sanitarios.El ingreso será dirigido por personal de Gendarmería Nacional, el que tomará la temperatura y rociará alcohol en las manos de los votantes. “Se medirá la cantidad de personas que ingresará a la escuela”, comentó Bohemo.En relación al presupuesto para limpieza, la directiva comentó que “este año se recibió desde Nación una partida de 80.000 pesos que realmente no alcanzan para limpiar el edificio porque se debe garantizar que nadie se contagie dentro de la escuela”.Punto aparte, comentó que, debido a la pandemia por coronavirus, Bohemo perdió a su padre y la vicedirectora, a su hijo. “Pido a las autoridades que aceleren la vacunación a los docentes porque hay muchos en el frente de batalla con una sola dosis”, solicitó.