Elecciones: Habilitan justificación especial para personas con covid y aislados

Coordinación Interfuerzas

Figura del “facilitador sanitario”

Protocolo de salud

La Cámara Nacional Electoral Entre Ríos, informó que sLa ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, encabezó una reunión de coordinación entre la Justicia Nacional Electoral, las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad Federales, Policía de Entre Ríos, Ministerio de Salud, Consejo General de Educación y Servicio Penitenciario a fin de coordinar criterios sanitarios y de seguridad que regirán en la provincia, para el desarrollo de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) este domingo, en las 661 escuelas habilitadas para los comicios.La prosecretaria Electoral Nacional, Narubi Godoy, indicó: “Es necesario destacar que las personas que el día domingo, 12 de septiembre, tengan COVID, sean contacto estrecho o incluso quienes forman parte de los grupos de riesgo y que sus médicos les han recomendado no concurrir a lugares donde haya una presencia determinada de personas, pueden justificar la no emisión del voto”.Subrayó en ese sentido que “”.“Debemos apelar a la responsabilidad ciudadana debido a que es muy importante cuidar la salud de todos. Ahora puede darse la situación que mientras estemos haciendo la fila en un establecimiento de votación se presente una persona con síntomas compatibles para covid o que por alguna circunstancia se considere un caso sospechoso. En ese caso, se ha dispuesto desde la Secretaría Nacional Electoral que este ciudadano debe votar prioritariamente. O sea que va a votar de una manera rápida y ágil en la mesa donde figura inscripto o, si la autoridad de mesa lo decide, se va a habilitar un cuarto oscuro de contingencia que va a funcionar a tal efecto en toda la provincia”, explicó en ese sentido, la subsecretaria Electoral Nacional.Respecto a los protocolos a aplicar en la provincia para filas y circulación, detalló: “Se priorizará la fluidez, transparencia y flexibilidad en cada escuela” y en ese sentido reiteró que solicitan “colaboración a los partidos políticos para evitar la circulación innecesaria de gente”. Asimismo, afirmó: “”.Respecto a la seguridad, Romero señaló que tal como se establece habitualmente, hay un comando electoral nacional que en Entre Ríos está a cargo del Ejército Argentino y que la fuerza provincial tiene a cargo la seguridad fuera de los establecimientos educativos. En este sentido detalló: “La Policía de Entre Ríos, este domingo, va a disponer la actuación de 3 mil efectivos al despliegue del control que nos toca que es afuera de las escuelas”.“Está todo sumamente organizado, esta elección está marcada por un signo especial que es la pandemia y las medidas sanitarias de ninguna manera van a restringir la posibilidad de las ciudadanas y los ciudadanos de votar. Por el contrario, la prosecretaria Electoral en su exposición, ha dado cuenta de que la Cámara Nacional Electoral y todas las autoridades electorales del país, asimismo los partidos políticos, tienen una premisa que es estimular la participación. Para eso hay que cumplir las medidas sanitarias de distanciamiento, higiene y uso de tapabocas”.Debido a la pandemia,Al respecto, el comandante de la II Brigada del Ejército Argentino y comandante electoral para Entre Ríos, Adalberto Zucherino, indicó que “el facilitador sanitario es una actividad complementaria que tiene el jefe local y que en coordinación con el Delegado Judicial va a poder implementar y controlar todas las medidas que para los ciudadanos no es más no menos que respetar las normas sanitarias básicas que es el distanciamiento social y el uso de barbijo”.Agregó además que “está para sobre todo controlar que aquel que no cumpla esa norma tenga la deferencia de hacerlo por respeto al resto de los ciudadanos”.Respecto al comando electoral para la elección nacional, cabe recordar que está conformado por las Fuerzas Armadas (Ejército Argentino y Fuerza Área) que tienen a su cargo la seguridad dentro de las escuelas, apoyados por las fuerzas federales de seguridad (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Seguridad Aeroportuaria).Finalmente, el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti, indicó que “en el contexto de la pandemia hay que hacer algunas adecuaciones para el acto de votar, se han trabajado mucho los protocolos sanitarios, hay mucha más información que hace un tiempo atrás en relación a las medidas de cuidado, así que en ese sentido se ha brindado el asesoramiento del Ministerio de Salud y en poner en atención a todos los efectores de la Provincia en este domingo de elecciones”.“Si los protocolos se cumplen disminuyen mucho los riesgos”, sostuvo Bachetti.Respecto a las medidas de cuidado, el especialista en salud reiteró: “Las medidas de cuidado son las generales de cualquier actividad. Lo que ha demostrado poder disminuir los riesgos de contagio tiene que ver con el uso de tapabocas, barbijos, con distanciamiento entre personas como cualquier fila que uno hace en un comercio y poder garantizar la circulación de aire cruzada”.Estuvieron presentes, además, el Jefe de Policía, Gustavo Maslein, el jefe de operaciones Gustavo Shierloh, la secretaria de Justicia, Adriana Pérez, el jefe de la Agrupación V de Gendarmería Nacional, Agustín Atamanoff, el jefe de la Prefectura Paraná, Julio Santana, la Jefa Regional de la Policía Federal Delegación Paraná, Victoria Viciconti, el Jefe de Escuadrón Sanidad de Fuerza Aérea, Andrés Resial, el representante del COES; Santiago Arias y el secretario general del CGE, Pablo Vittor.