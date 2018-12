Estudiantes solidarios continúan sumando su aporte a Once por Todos

Institucionales El Instituto del Seguro dice presente y respalda nuevamente al Once por Todos

En la cuenta regresiva para la 14º edición de la jornada solidariaque se realiza cada 8 de diciembre en beneficio de los hospitales, escuelas y entidades de al menos cinco localidades entrerrianas, los estudiantes siguen sumando su aporte., Estela, una de las docentes de la escuela "República de Entre Ríos".Fueron las maestras las que en la mañana de este jueves hicieron entrega de las donaciones que cada uno de los alumnos aportó a la convocatoria de ayudar."Es un simple gesto para acompañar la solidaridad, y aque siempre nos acompaña en todos los eventos", destacó el presidente de la entidad, Daniel Romero."Es dar el ejemplo y un buen motivo el ayudar a otro", correspondió el tesorero Enzo Buffal.El senador de Cambiemos por el departamento Villaguay, Marcos César Torres, por su parte, decidió sumarse a la jornada solidaria a través de la donación de 500 pañales. "Es la primera vez que participo, pero he visto esta campaña durante años anteriores, y en esta edición estamos juntos porque ayudar hace bien, y es un deber de ciudadano", aseguró aEl legislador apuntó que "estamos pasando momentos complicados, tanto económicamente como socialmente, y en todo lo que he podido ayudar, tanto en el departamento como en otros lugares, lo he hecho, entendiendo que es una tarea de todos, para lograr mejores resultados y llegar a muchos lugares".serán: el hospital "San Martín" y el materno infantil "San Roque" de Paraná; el hospital "9 de Julio" de La Paz; el hospital "Santa Elena" de Santa Elena; el hospital "General Francisco Ramírez" de Feliciano; el hospital "Lister" de Seguí; la ONG "Suma de Voluntades" (Barrio San Martín de Paraná); las escuelas del Complejo Escuela Hogar; los Centro Integradores Comunitarios de las zonas rurales de Entre Ríos y los roperos de las escuelas públicas.