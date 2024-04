Jerarquizados nucleados en APS protestaron frente a la Municipalidad de Paraná

Política Trabajadores municipales recibirán una recomposición salarial a partir de abril

Los empleados nucleados en la Asociación Personal Superior de la Municipalidad de Paraná se manifestaron este viernes frente al Palacio Municipal. Se recordará que el Ejecutivo a cargo de Rosario Romero otorgará a los trabajadores un incremento salarial del 6% a partir del mes de abril.la secretaria general de la APS, Alejandra Levrand.Levrand, que participó de la reunión paritaria del 24, repasó que en la misma se les informó el 6% de aumento, pero hoy se anoticiaron –según reveló- que el decreto del incremento tiene fecha del 22. “Si no había voluntad de discutir salarios, que no convoquen a una mesa de negociación salarial porque hasta el momento no se ha dado”, disparó.En la oportunidad, también se mostró “en contra del pago discriminatorio de subir cada vez más el mínimo garantizado a quienes menos ganan porque no suma al sueldo”. Un municipal, con el mínimo garantizado, cobrará en abril 347.000 pesos.Consultada a Levrand por los reclamos salariales de la APS, ésta bregó por “recuperar el más de 50% perdido en 2023 y acompañar la inflación”. “Recuperar lo perdido e ir mes a mes”, resumió.Finalmente, dio cuenta de una convocatoria prevista para el 2 de mayo para la mesa laboral en la que se tratarán los cambios de situación de revista, los pases a planta, entre otros temas. “Hay diálogo con la intendenta, pero queremos que se traduzca en cuestiones salariales para los trabajadores”, cerró. (Elonce)