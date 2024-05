Las razones por las que el Bitcoin va a seguir subiendo

Cinco razones por las que el Bitcoin va a seguir subiendo

Hace poco más de 15 años, el mundo cambió. Nacido de la estela de la Gran Recesión, el viaje de Bitcoin (BTC) desde entonces ha sido nada menos que histórico. La criptomoneda original, que al principio valía apenas una fracción de penique, vale ahora más de 60.000 dólares.Durante este viaje, no han faltado críticos y detractores, pero Bitcoin sigue afirmando su dominio como una opción de inversión atractiva. Para consternación de esos críticos, hay varios factores que indican que su trayectoria ascendente está lejos de terminar.Aquí hay cinco razones clave por las que el precio de Bitcoin en dólar está a punto de subir más, tanto si eres un escéptico como un creyente.En el clima económico actual, la inflación se ha convertido en un tema candente. Aunque se han hecho progresos desde que la inflación alcanzó un máximo del 9%, la desafortunada realidad es que las monedas fiduciarias probablemente seguirán bajando.Aunque es complejo y no es más que un factor, inflar las monedas es uno de los principales medios que tienen los gobiernos para gestionar una deuda cada vez mayor mientras intentan mantener las economías a flote.Por tanto, a medida que persista la inflación, obligará a los inversores a buscar alternativas para preservar su riqueza, un papel que Bitcoin está perfectamente preparado para desempeñar. Con su oferta finita, sus características deflacionistas y su naturaleza descentralizada, esta criptodivisa podría ser un medio viable para quienes buscan preservar el poder adquisitivo y encontrar un puerto seguro frente a la degradación de las monedas fiduciarias.La reciente introducción de ETFs de Bitcoin al contado marca un hito importante en el camino de esta criptomoneda hacia la aceptación general. Estos ETFs además de proporcionar a los inversores minoristas un acceso fácil a BTC a través de cuentas de jubilación como las 401(k)s y las IRAs, también sirven como validación de la legitimidad de la criptodivisa.Y es que lo que antes se consideraba un oscuro dinero de Internet, ahora ha sido recibido con los brazos abiertos por Wall Street. Así que gracias al reconocimiento de Bitcoin como un activo viable, es probable que sólo estemos en la punta del iceberg en cuanto a la llegada de dinero procedente de las finanzas tradicionales.Con el tiempo, a medida que el Bitcoin siga demostrando su valía, atraerá más capital de inversores institucionales con mucho dinero, como los que gestionan otros ETF y buscan aumentar el rendimiento de sus fondos. Aunque aún es reciente, la llegada de los ETF de Bitcoin al contado abre la criptomoneda a nuevos clientes, y con ello, a una nueva demanda que se verá obligada a competir por su oferta finita.El diseño inherente de Bitcoin prioriza el aumento de la escasez a lo largo del tiempo. Para conseguirlo, BTC se basa en un evento programado en su código conocido como halving o reducción a la mitad. Aproximadamente cada cuatro años, estos eventos reducen la tasa de inflación de la criptomoneda a la mitad, y tienen un profundo efecto en su dinámica de oferta.Así que con cada reducción a la mitad que pasa, la disminución de la oferta de nuevos Bitcoins que entran en circulación hace que, aunque la demanda permanezca constante, ejerza una presión al alza sobre su precio.Sin embargo, como hemos visto a lo largo de los años, la demanda de Bitcoin ha ido en aumento, y cuando se combina con la reducción a la mitad, puede hacer que su precio se dispare.El ascenso de los inversores millennials y de la Generación Z introducirá una nueva era de adopción de activos digitales. A diferencia de las generaciones anteriores, que podían mostrarse escépticas ante las monedas digitales, los inversores más jóvenes están más abiertos a adoptar tecnologías financieras innovadoras.Para los millennials y la Generación Z, que crecieron en la era digital, la naturaleza intangible y el marco descentralizado de Bitcoin resultan más atractivos. A medida que estas cohortes demográficas lleguen a la edad de invertir, es probable que impulsen la demanda de BTC, fomentando aún más su adopción y la apreciación de su precio.Finalmente, a pesar de enfrentarse al escepticismo y las críticas desde su creación, Bitcoin ha seguido desafiando las expectativas y demostrando su resistencia. Cada día que BTC mantiene la integridad y fiabilidad de su red, disminuyen las probabilidades de que fracase.A medida que Bitcoin siga demostrando su viabilidad como depósito de valor descentralizado, medio de intercambio y cobertura contra la inflación, aumentará la confianza en su longevidad y utilidad, atrayendo así a más inversores y reforzando su posición en el ecosistema financiero mundial.Tras su más reciente halving, todo parece apuntar a que Bitcoin va a seguir subiendo en los próximos meses. Aunque no podemos garantizar que esto sea así, históricamente invertir en BTC después de su halving siempre ha dado buenas rentabilidades.