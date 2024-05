Agmer y Amet analizarán si aceptan o rechazan la oferta salarial de Provincia

Política El gobierno provincial mejoró la propuesta salarial a los docentes

Política Agmer adhiere este jueves al paro nacional de CTERA impulsado por la CGT

En un nuevo encuentro paritario, el gobierno ofreció a los gremios docentes. Además, propuso que una vez conocido el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de junio, se fije fecha de audiencia paritaria a los fines de acordar la forma y términos en que se actualizará el salario docente y cerrar el primer semestre 2024.que la propuesta salarial contempla el pedido del gremio docente para abril, mayo y junio; pero aclaró que las bases evaluarán los porcentajes ofrecidos. “Necesitábamos, porque estaba anclada en enero, pero. Y bajo nuestra perspectiva, de que no podemos perder respecto a la inflación, demandábamos que al final el semestre, una vez que se conozca la inflación de junio en julio,”, expuso el dirigente sindical.“Si bien no está expresado como deseamos, sí hayy será lo que los docentes evaluarán en asambleas en las escuelas”, explicó Pagani al comunicar quedonde se tomará la definición respecto de la aceptación o rechazo a la oferta salarial de Provincia. El sindicalista valoró que se tomaron los planteos conceptuales que hizo Agmer, pero serán los docentes quienes decidan.En la oportunidad, se le consultó a Pagani por la propuesta del secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes,“La voluntad política siempre está para trabajar en unidad y en conjunto con todos los sindicatos, pero los docentes tienen una ley de paritaria propia, la 9624 de 2005, y los empleados estatales tienen otra normativa, por lo tanto, hay una cuestión de orden jurídico que hará muy difícil esa situación”, respondió el secretario general de Agmer. Y agregó: “La paritaria es el ámbito natural de los trabajadores para discutir salario y condiciones laborales, para lo que hay voluntad política para avanzar,“En el caso de los trabajadores de Educación están vinculadas al Fonid y Conectividad porque el DNU los derogó y son, para nosotros, una batalla fundamental y parte de la demanda en este contexto; además de los programas educativos y de infraestructura que fueron cancelados”. Sumó a los motivos de la protesta contra el Gobierno nacional, “el rechazo a la Ley Bases, a los DNU y a los despidos en organismos nacionales”.Por su parte, el secretario general de Amet, Carlos Varela, ponderó la nueva propuesta salarial por el Ejecutivo entrerriano. “Una vez conocido el índice de inflación de junio, nos reuniríamos en los cinco días posteriores para debatir y debería acordarse, entre el Gobierno y los gremios,explicó a“En ese encuentro se verá qué tan lejos estamos en base a la recomposición salarial porque”, sumó Varela y diferenció:De igual manera, Varela informó que el Ejecutivo provincial les comunicó que,. “Para los docentesporque, cuando uno va al cajero, se refleja que el porcentaje de incremento que paga el Gobierno es el real que se percibe en el bolsillo”, fundamentó.En la oportunidad, Varela recordó que “todas las propuestas que no sean aceptadas, el Gobierno las retiraría y no las haría efectivas”; y acotó: “Son las reglas de juego que impone cada gobierno”.El gremio que nuclea a los docentes de escuelas técnicas se reunirá en asambleas para decidir en torno a la propuesta salarial de Provincia; el viernes al mediodía hará la compatibilización de mandatos; por la tarde se notificará vía e-mail a la secretaría de Trabajo y el lunes se enviará por escrito qué fue lo que se resolvió en torno a la oferta.porque no llegamos a empatar a la inflación acumulada; no obstante, entendemos la coyuntura porque el 70% de los recursos del gobierno provincial son de coparticipación nacional”, expuso Varela. Y contempló: “Si Provincia no tiene para responder, hay que estar muy bien preparado para llevar adelante una medida de fuerza y un plan de acción”. “cerró.