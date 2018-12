Ayudar hace bien: El Sindicato de Televisión se sumó a Once por Todos

El Sindicato de Televisión (Satsaid) Entre Ríos se sumó una vez más a. Su secretario gremial, Hugo Retamar, resaltó que esta jornada significa "un puente solidario hacia los sectores más postergados que necesitan la ayuda de la sociedad de Entre Ríos. Es importante colaborar y estar"."En Entre Ríos tenemos casi 900 afiliados. Tratamos de estar colaborando en instancias que tienen que ver con vínculos con la sociedad. Aportando nuestro granito de arena", resaltó."Celebramos esta movida, porque son también los trabajadores de televisión los que hacen Once por Todos. Es una muy buen iniciativa y no podemos estar ausentes en este puente solidario que construye Once por Todos con la sociedad entrerriana", recalcó.Por su parte, el secretario de actas, Sergio Waitzel, subrayó que "todos los años tratamos de colaborar, sobre todo con pañales que sabemos que hacen falta. Son tiempos extremadamente difíciles en los que hay que agudizar el ingenio es muy importante que el Once por todos se siga expandiendo", completó.