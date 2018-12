Héctor "Pola" Larrea: "Once por Todos es una esperanza para un necesitado"

Campaña de Juguete

Héctor "Pola" Larrea, obrero de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios y director de la Huerta de Canaán, contó que por primera vez se suman a Once por Todos. En la institución se alojan chicos que luchan por dejar las drogas."Estamos muy contentos de estar participando de Once por Todos. Es nuestra primera vez y participamos también con los jóvenes que están internados en la casa de recuperación", dijo aLarrea es predicador en uno de los barrios más humildes de Paraná: Anacleto Medina. Su historia no llamaría la atención si no se conociera su pasado: era delincuente. Hoy busca recuperar a chicos "de la mala vida"."Para nosotros es una alegría que los jóvenes puedan integrarse y colaborar para ver otra realidad, otra vida, tener esperanza y sentirse bien. Por más que la situación esté difícil en el corazón del paranaense está la solidaridad", resaltó.Y agregó: "Once por Todos es una esperanza para un necesitado".El lema de la segunda Campaña de Juguete de Huerta de Canaán es "Fomentar la niñez es no castigar los niños del mañana". En ese sentido, dijo que "queremos darle importancia a todos los niños, porque se lo merecen". El evento será el 22 de diciembre en la plaza de barrio Anacleto Medina, día en que se hará la representación del pesebre viviente. En tanto, el 24 de diciembre será la entrega de donaciones.Indicó también que "nuestro proyecto es `Un dibujo por un juguete´. Se le va a dar un dibujo a cada familia para que los chicos pinten con sus padres y cuando nos traigan la hoja les daremos un juguete a cada uno para que tengan una alegría en Navidad".