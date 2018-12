Cartocor donó 1.000 cajas para ordenar las donaciones de Once por Todos

La empresa Cartocor, radicada en el Parque Industrial de Paraná, hizo un importante aporte para la realización de Once por Todos 2018, la jornada solidaria que tendrá lugar este sábado 8 de Diciembre a beneficio de hospitales públicos, ONG's, CIC de comunidades rurales, escuelas del Complejo Hogar Eva Perón y roperos de establecimientos educativos.Con el objetivo de que cada uno de los beneficiarios pueda clasificar y tener ordenadas las donaciones que reciban, Cartocor entregó este miércoles 1.000 cajas. Además hizo un aporte de 150 cestos ecológicos que permitirán hacer separación en origen de los residuos durante la jornada de once horas que tiene como escenario principal la Sala Mayo de la capital entrerriana.Evelyn Molina, de Recursos Humanos y del Comité de Relaciones con la Comunidad, expresó que "por tercer año consecutivo tenemos la grata posibilidad de sumarnos a Once por Todos; de una decisión que surgió del comité de relaciones con la comunidad de la planta pero que se materializa gracias al aporte de los colaboradores de los distintos sectores"."Más allá que la solidaridad se construye todo el año, esta jornada nos invita a pensar en el otro de una manera distinta y como empresa nos permite hacernos partícipes de esta solidaridad y legitimar aún más, una acción que invita a todos los sectores, tanto público como privado. Es una muy buena manera de cerrar el año", señaló.En representación de todos los trabajadores de Cartocor, Víctor Martínez, que hace 25 años se desempeña en la empresa, expresó: "lo que Canal Once encara a nivel ciudad despierta en todos el interés de poder ayudar al otro y creo que cada uno se siente realizado al donar y que la otra persona se sienta feliz, y como dice el slogan".