Recorridos de colectivos: "El municipio está abierto a escuchar a los vecinos"

que iba a regir a partir de este domingo en Paraná, así lo confirmó a, el secretario de Medios y Comunicación Ciudadana de la Municipalidad de Paraná, José Escobar.que realizaron vecinos de algunos barrios,, y por eso".En la oportunidad,y según dijo,Si bien, el vocero de la comuna ratificó que los inconvenientes serán solucionados, ratificó que "este conjunto de medidas había sido plasmado en la nueva concesión del transporte urbano de pasajeros que se realizó luego de 30 años sin que se hiciera, la cual contempla la exigencia por parte del municipio a las empresas de varias mejoras, entre ellas, las de los recorridos"."Los vecinos deben saber que este cambio de recorrido apunta a generar una rapidez en las frecuencias de los colectivos para que no tengan que esperar tanto, y sobre todo, por la implementación del sistema informático ¿Cuándo llega? para que a través de un aplicación puedan ver en su celular a qué hora pasa el colectivo en determinadas esquinas", fundamentó Escobar.El funcionario municipal reafirmó que las "nuevas medidas son realmente beneficiosas para los usuarios" y ese marco mencionó "la exigencia a las empresas de la incorporación de más unidades en el plazo perentorio de seis meses, todas las unidades tendrán accesibilidad para personas con discapacidad y la implementación de una línea nocturna exclusiva que va a circular por la ciudad y que abarcará a los centros de salud, hospitales, y demás. Además de los descuentos para usuarios que viajen en horarios no pico, y la incorporación de la SUBE y el BEGU"., y esto es lo que le vamos a exigir a las empresas porque vamos a ser muy duros e inflexibles si no cumplen", prometió Escobar.En la oportunidad, Escobar adelantó que a través de los equipos técnicos de las áreas de Servicios Ciudadanos y Transporte,, de un total de 300 que existen en la ciudad.sin perder de vista que el servicio de transporte público tiene que ser altamente eficiente y los usuarios tienen que sentirse reconfortados en poder viajar", explicó el vocero de la comuna.Escobar reconoció la equivocación de implementar circuitos que en algunos casos no fueron los más convenientes, pero según justificó, "estas medidas apuntan a llevarle eficiencia a los usuarios del transporte público que nunca ha sido eficiente, tal como lo exige el paranaense".