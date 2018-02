Transporte urbano: Vecinos aislados por los nuevos recorridos de colectivos

Paraná Trabajan en la demarcación de las líneas de colectivo en las distintas paradas

El nuevo servicio público de Transporte Urbano de Pasajeros de la ciudad de Paraná comenzará a funcionar este domingo 18 de febrero a las 5 de la mañana. Para ello, se producirá la modificación de recorridos y horarios de las distintas líneas urbanas y metropolitanas.Antes de que esté en marcha el nuevo sistema, se puede visualizar que los cambios generarán problemas para vecinos de varios sectores de la ciudad: las unidades ya no pasarán por algunas zonas y en algunos casos las paradas están más alejadas. En ese sentido, muchos consideran que estarán más propensos a ser víctimas de la inseguridad.En ese marco,. "Nos quieren sacar la línea 10 y nos van a dejar aislados a los que trabajamos, a los chicos que van a la escuela", indicó un hombre a. Por ejemplo, no pasa más por Nogoyá, una arteria en la que mucha gente se bajaba para ir al Hospital de Niños.. No contempla pasar por la Escuela Zubiaur, una zona donde tampoco es muy agradable pasar en la oscuridad".".. "Hay gente que va a pasar de caminar tres cuadras a siete u ocho. Estamos juntando firmas", agregó.".Alejandra, rectora de la Escuela Secundaria Nº 59 de Toma Nueva, indicó que ". Hay chicos del barrio que viajaban a otras instituciones y el colectivo les permitía llegar, pero ahora la línea 1 no lo hará".