Murió Lord Robert Fellowes, tío de los príncipes Guillermo y Harry

¿Quién fue Robert Fellowes?

La Casa Real británica vive uno de sus peores veranos por las enfermedades que rondan a sus miembros. Desde el anuncio de la detección de cáncer del rey Carlos III a principios de año, hasta el tratamiento preventivo al que se está sometiendo Kate Middleton por otro tumor maligno, los Windsor no dejan de hacer frente a malas noticias que llegan a palacio.El pasado abril, falleció Thomas Kingston, marido de Lady Gabriella Windsor, a los 43 años; y este lunes,. Estuvo al lado de la Reina cuando los matrimonios entre Diana de Gales y Carlos, y Sarah Fergurson y el príncipe Andrés fracasaron. Además,La exmujer del príncipe Carlos fallecía en un accidente en Paris junto a su pareja Dodi Al-Fayed, y la Casa Real se convertía en el centro de las críticas por la falta de sensibilidad y las sospechas tras sus muros. Por ello, Isabel II decidió crear un grupo de confianza de varios asesores que guiaron a Buckingham durante sus peores momentos. De hecho, según el periódico The Times, Robert Fellowes fue uno de los encargados de escribir el discurso de la difunta reina en vísperas del funeral de Diana.A pesar de lo que se podía pensar, trabajar para la Casa Real no le impidió forjar un cariño especial hacia la princesa de Gales y tras su fallecimiento confesó: “La quería mucho. Era una muy buena persona. Le resultaba difícil encontrar la felicidad en la vida, y estoy triste por las personas que se encuentran en esa situación”.En la propia serie The Crown no ha pasado desapercibido, y Netflix decidió otorgar un protagonismo especial al personaje interpretado por el actor Andrew Havill, como el fiel ayudante de la reina hasta su muerte en 2022.El tío de Guillermo y Harry nació en 1941, en la finca de la Familia Real de Sandringham, lugar en el que trabajó su padre como administrador. Asistió al Eton College y decidió servir en el ejército británico entre 1969 y 1963. Sin embargo, su relación con Windsor llegó al casarse con Lady Jane Spencer en 1978, donde Diana ejerció como dama de honor.Ingresó en Buckingham en 1977 y consiguió ascender a lo largo de los años hasta convertirse en secretario privado en 1990. Allí permaneció hasta 1999, cuando decidió retirarse del cargo y tomó sitio en la Cámara de los Lores.Robert y Jane siempre han mantenido una relación muy cercana a sus sobrinos porque, a pesar de que siempre se habló de una mala relación entre Jane y Diana, el matrimonio vivió junto a sus hijas en terrenos del Palacio de Kensington. De hecho, siempre ha habido una relación cercana entre los primos y la mayor de ellos, Laura, es madrina de la princesa Charlotte.Además, su tía fue una de las encargadas de dar el discurso en la boda de Harry y Meghan en 2018, ante la falta de su madre, y formó parte de las fotos oficiales en el bautizo de Archie el siguiente año. También quiso estar junto al duque de Sussex y el príncipe de Gales en la inauguración de la última estatua de Diana en el Palacio de Kensington.