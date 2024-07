EE.UU: "Sellaré la frontera desde el primer día y terminaré el muro", dijo Trump

1. "Soy candidato para ser el presidente de todo Estados Unidos, no de la mitad"

2. "Si no hubiera movido la cabeza en el último instante, la bala del asesino habría dado perfectamente en el blanco y no estaría con ustedes esta noche"

3. "Reduciré la inflación, bajaré los impuestos y vamos a perforar y perforar"

4. "Vamos a parar la invasión en la frontera sur, la mayor en la historia. Sellaré la frontera desde el primer día"

Se esperaba a un Donald Trump renovado, más moderado, pero pese a su tono calmado y un inicial llamado a la unidad, pronto viró hacia su discurso más conocido.“Me presento para ser presidente de todo Estados Unidos, no de la mitad, porque no hay victoria en ganar para la mitad de Estados Unidos”, dijo la noche de este jueves nada más subir a la tarima del Fiserv Forum de Milwaukee, Wisconsin, a aceptar oficialmente su candidatura a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre y dar cierre a la Convención Nacional Republicana.Hizo con ello honor al espíritu de los últimos cuatro días, en los que el Partido Republicano se ha plegado ante su líder, en contraste con un Partido Demócrata dividido ante la candidatura de Joe Biden.Ya no hay rastro del rechazo mostrado por algunos tras su rol durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, ni de las dudas de otros por sus cuentas pendientes con la Justicia.Todos los que tomaron el micrófono esta semana en el evento le rindieron pleitesía y lo pintaron como alguien que ama a su país y se preocupa por sus ciudadanos, un político con aspecto duro pero con un lado muy humano poco conocido por el gran público.Así lo repitieron varios miembros de su familia, algunos de los congresistas más extremos, como Matt Gaetz y Marjorie Taylor Greene, su exasesor Pete Navarro, recién salido de la cárcel, el experiodista de Fox News Tucker Carlson, y hasta la que fue su rival más acérrima en la carrera hacia la candidatura, Nikki Haley.Hubo un momento este jueves en el que Trump se dejó ver vulnerable, cuando relató el atentado sufrido el domingo durante un mitin en Butler, Pensilvania.Fue quizá lo único novedoso además de un hablar pausado, susurrante por momentos, y es que pronto aquello le dio paso a las ideas que lleva años defendiendo.En un alegato que se alargó más de 90 minutos y en la que mencionó a Biden una sola vez, definió la inmigración indocumentada como "invasión" y prometió terminar de construir el muro en la frontera con México, además de adelantar que, de regresar a la Casa Blanca, bajará los impuestos e impulsará la explotación petrolera en el país.A continuación, algunas de las frases más destacadas de la noche en la que Trump habló ya no solo como el candidato del Partido Republicano, sino como el protagonista de una historia que sus rivales dieron por acabada demasiado pronto, alguien convencido de que tiene el camino despejado para volver a liderar la nación."Es necesario curar la discordia y la división en la sociedad", empezó diciendo Trump, honrando con ello el espíritu aglutinador mostrado por todos los oradores en estos cuatro días de Convención Nacional Republicana."Como estadounidenses, nos une una suerte común, un destino compartido. Nos levantamos juntos o nos desmoronamos", dijo en esa misma línea Trump."Quiero ser el presidente de todo Estado Unidos, no de la mitad".La disonancia no ha tenido cabida en el Fiserv Forum esta semana. Solo se ha podido escuchar fuera del recinto y en boca de representantes del Partido Demócrata, como la vicepresidenta Kamala Harris, quien este jueves defendió que la unidad no puede ser de palabra."Unidad no implica una agenda que prive a grupos enteros de estadounidenses de libertades, oportunidades y de la dignidad más básicas".Su relato del atentado sufrido el domingo fue quizá el momento más emotivo de la jornada."Lo contaré solo una vez, porque es demasiado doloroso", adelantó."Se supone que esta noche no debería estar aquí. Estoy ante ustedes sólo por la gracia de Dios todopoderoso. Mucha gente dice que fue un momento providencial”, prosiguió, magnánimo.A ello siguió una descripción detallada de los eventos y de lo que sintió, y se deshizo en agradecimientos.Los primeros fueron para los presentes en el mitin de Butler, "porque no hubo estampida, no se movieron ni una pulgada".Pero sobre todo le dio las gracias a Corey Comperatore, un bombero voluntario de 50 años que intentó proteger a los miembros de su familia abalanzándose sobre ellos al escuchar los disparos."Perdió la vida actuando desinteresadamente como escudo humano para salvarlos", subrayó. "No lo olvidaremos".Pidió un minuto de silencio para él y besó su uniforme de bombero que habían llevado hasta el escenario.El tema al que regresó una y otra vez fue la inflación y sus planes económicos para "volver Estados Unidos grande de nuevo"."La inflación los está comiendo", exclamó en un momento dado."Bajo esta administración, el precio de los alimentos subió un 50%, el de la gasolina incrementó entre un 60 y 70 %, las tasas de las hipotecas se cuadruplicaron. No hay manera de conseguir dinero", se explayó.En realidad, desde que Biden asumió el cargo en enero de 2021, los precios han aumentado en total alrededor del 20 %.Para remediarlo, en parte Trump prometió una bajada de impuestos.Además, "construiremos fábricas, recuperaremos la manufactura", siguió, y "vamos a perforar, nena, a perforar", sumó, en referencia a su idea de impulsar como nunca la explotación petrolera del país.Asimismo, de volver a ser elegido presidente, se comprometió a frenar las políticas que favorecen el vehículo eléctrico.Y como conclusión, hizo referencia a un tema que ha brillado por su ausencia durante la Convención Nacional Republicana: el del cambio climático.Trump se refirió al plan progresista conocido como "nuevo acuerdo verde" (Green New Deal) como "la nueva estafa verde" (Green New Scam), dejando con ello claro la línea negacionista de su movimiento."Tenemos que detener la invasión en nuestro país que está matando a cientos de miles de personas al año".Esa fue la frase que devolvió a la tarima del Fiserv Forum al Trump de 2016, cuando hizo campaña con la idea de que EE.UU. estaba siendo "inundado de criminales" que accedían por la frontera con México entre la inmigración indocumentada."Están llegando de todas partes, ya no solo de Sudamérica. Vienen de Asia, de África. Vienen de asilos, de hospitales mentales, de prisiones", dijo este jueves durante su discurso."Nos hemos vuelto el vertedero del mundo, que se ríe de nosotros", subrayó."Deberíamos hacer la próxima convención en Venezuela porque pronto será un lugar muy seguro".De llegar de nuevo a la Casa Blanca, Trump prometió cerrar la frontera con México "desde el primer día"."Y terminaré el muro, que en gran parte ya he construido", aseguró.Ya en 2016 Trump se comprometió a construir una barrera de hormigón de 2.000 km de largo entre EE.UU. y México, pero el plan quedó estancado por la oposición en el Congreso y una avalancha de demandas.De acuerdo a un informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., apenas se llegó a levantar unos 600 km desde enero de 2017 hasta que Trump dejó la presidencia.Y Biden suspendió la construcción cuando lo sustituyó en el cargo, aunque el año pasado su administración permitió erigir una sección en el sur de Texas.Si es reelegido, Trump adelantó que llevará también a cabo "la mayor operación de deportaciones de la historia de este país".5. "Acabaré con todas las crisis internacionales. No habría guerra si yo fuera presidente"A la migratoria le siguió la política exterior."Nuestros rivales heredaron un mundo en paz y lo volvieron un planeta en guerra", les dijo el ahora candidato republicano a la presidencia a quienes lo vitoreaban en el recinto y a los millones de espectadores que seguían la convención desde sus casas.Primero, se refirió a la "caótica retirada" de las tropas estadounidenses de Afganistán en 2021 y a la inmediata toma del poder por parte del Talibán.“Envalentonada por ese desastre, Rusia invadió Ucrania. Israel sufrió el peor ataque de su historia. Ahora China está rodeando a Taiwán”, prosiguió Trump, intentando establecer un vínculo entre conflictos extranjeros dispares.Aseguró que, de haber estado él en la presidencia, ninguna de esas guerra hubiera tenido lugar.De volver a la jefatura del gobierno, "acabaré con todas las crisis internacionales", zanjó.Y así, aprovechó para solicitar el voto. "Me hayan apoyado o no en el pasado, les pido que lo hagan ahora", pidió."Prometo traer de vuelta el sueño americano"."Con gran humildad, les pido que tengan ilusión por el futuro de nuestro país", remató. Fuente: (BBCMundo)