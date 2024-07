Se registró fuerte sismo de 7,3 en la escala de Richter en Chile

Un terremoto de magnitud 7,3 sacudió el jueves la región de Antofagasta, en Chile, donde se encuentran algunas de las minas de cobre más grandes del mundo, informó el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (ESMC), pero la agencia local de emergencia aún no tenía reportes de daños.



El sismo ocurrió a una profundidad de 128 kilómetros, según el EMSC.



Tanto el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos como el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile dijeron que no había riesgo de maremoto por el sismo.



El epicentro estuvo a 24 kilómetros al sur de San Pedro de Atacama, según el Servicio Nacional de Prevención y Atención de Desastres de Chile (SENAPRED).



No hubo informes inmediatos de destrucción, pero SENAPRED dijo en un comunicado que estaba comprobando "eventuales daños a personas, alteración de servicios básicos o infraestructura producto de este sismo".



"Ya me comuniqué con delegada de la región y hasta el momento no hay reporte de heridos ni daños mayores, pero los equipos están recabando información", dijo el presidente chileno Gabriel Boric en su cuenta de X. Fuente: El Destape