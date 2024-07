Amor en París: “Gladiador” argentino le propuso casamiento a una “Leona”

La clasificación a los juegos olímpicos de París

Los Juegos Olímpicos de París 2024 comenzaron esta mañana y los deportistas argentinos ya tiene un motivo para celebrar. En una emotiva velada en la Villa Olímpica, Pablo Simonet, jugador de la selección masculina de handball, le pidió matrimonio a su pareja, Pilar Campoy, jugadora de Las Leonas.Simonet y Campoy llevan juntos desde 2015 y ya compartieron la experiencia olímpica en Río 2016. Para ellos, París era el escenario perfecto para dar el siguiente paso en su relación, nueve años después de comenzar su historia de amor.En las redes se viralizó el momento de cómo fue la propuesta de matrimonio.Las Leonas y Los Gladiadores se colocaron juntos para posar para una foto, pero todo estaba armado para que Pablo le propusiera casamiento a Pilar.Mientras él estaba de rodillas, ella dio el sí y todos los testigos aplaudieron, saltaron y se abrazaron de la emoción.Estos Juegos Olímpicos tienen un sabor especial para ambos, ya que sus respectivos equipos consiguieron la clasificación con pocos minutos de diferencia en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.De hecho, la anécdota de la clasificación es única. Cuando Pilar Campoy regresó al vestuario tras la agónica victoria en la final contra Estados Unidos, vio un mensaje de Simonet en su teléfono: la selección de handball también había logrado el oro y la clasificación olímpica.“Me dejó un mensaje cuando entró al vestuario. Yo no sabía nada y fue doblemente emocionante. Un mensaje cuando entró al vestuario. Yo no sabía nada y fue doblemente emocionante”, contó Campoy a Olympics.com.París 2024 no solo marca un nuevo capítulo en la vida personal de Campoy, sino también en su carrera profesional. Tras regresar a Las Leonas para una última aventura olímpica, Campoy explicó su decisión: “Obviamente tenía las puertas abiertas, pero estaba haciendo mi vida en España. Pero después del llamado ni lo dudé. Lo charlé con Pablito y le dije, ‘quiero cerrar de la mejor manera mi carrera’”.