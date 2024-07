Pablo Alarcón tras recibir el alta médica: “Primer día de libertad"

Después de un difícil panorama, en el que atravesó más de 45 días de internación, una operación a corazón abierto y una neumonía bilateral, Pablo Alarcón volvió a mostrarse en público. Tras recibir el alta médica, el actor quiso abandonar la comodidad de su casa y salir a la calle para darse un pequeño lujo: desayunar en una cafetería.Lejos del estado en el que se lo había visto semanas atrás, cuando no podía hablar e incluso pedía dadores de sangre para su operación, Alarcón mostró su buen estado de salud y, sobre todo, su buen ánimo. “Tomando un cafecito. Primer día de libertad. Salí ayer a la tardecita. Me levanté esta mañana, me vestí y me vine a tomar un café. Bien, ¿no?”, explicó el intérprete de Rosa de lejos, con una sonrisa en su cara, mientras se grababa con su celular.El actor salió este miércoles por la tarde del Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC). Según la información que trascendió por medio de Claribel Medina, su ex pareja, el actor de 77 años continúa su recuperación en su casa, rodeado por los cuidados y cariños de sus seres queridos, después de pasar un mes y medio internado en terapia intensiva.En ese sentido, la actriz había detallado cómo fueron sus primeras horas en la casa, su reacción al regresar y cómo se encuentra el intérprete de Rosa de lejos: “Pablo ya está en la casa. Él está bien atendido y está recuperándose. Es una gran emoción para toda su familia. Estamos felices, hoy volvió a su casa”.