Nancy Pazos quedó semidesnuda en su programa para denunciar a marca de corpiños

“Nancy Pazos”



Porque hizo su programa de radio en corpiño: “Este es el talle más grande que hace esta empresa de corpiño”. pic.twitter.com/mX0N2uvoRn — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 27, 2024

Mirá si para quejarte de la ley de talles te vas a poner en tetas sin ningún tipo de prejuicio en la mesa de la radio

La periodista Nancy Pazos se quitó la blusa mientras conducía su programa para denunciar que las firmas de ropa interior no fabrican suficientes talles de corpiños."Este es el corpiño del talle más grande que hace esta empresa. No hay más grande, está claro", dijo al tocarse los pechos mientras aparecía en pantalla en vivo y en directo. La reacción de la comunicadora provocó risas en el estudio, aunque uno de sus compañeros evitó mirarla porque se sentía incómodo.Tras lo sucedido, el video se difundió de inmediato con mensajes de sorpresa o críticas hacia la actitud de Pazos, consignó el medio RT.Cabe destacar que esta no es la primera vez que la periodista se queda en ropa interior durante su programa de radio. En marzo de 2023, acalorada se quitó la remera y posteó una foto en corpiño en las redes.Una de las primeras en criticarla fue Yanina Latorre: “Hoy empezó a hablar de los talles. De que si las gordas, las flacas... de que no hay talles. Y se sacó la ropa y quedó en corpiño. Quiso mostrar que le sobraba un poco de teta y se quiso quejar de los talles. No tuvo mejor idea que ponerse tetas. Un compañero se c... de risa y al otro lo incomodó. La b... del día es Nancy Pazos", dijo la panelista de LAM.Luego sumó: "Se quiere hacer la disruptiva y queda como una ridícula. ¡!”, cerró la rubia.