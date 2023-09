Lali Espósito y su postura política: “No soportan una opinión contraria”

La cantante Lali Espósito volvió a dar su postura política para defenderse frente a quienes la criticaron luego de sus palabras cuando ganó Javier Mileien las PASO 2023.



Entonces, la artista pop había publicado una reflexión en su cuenta de la red social X, antes Twitter. “Hay gente que dice cosas muy tremendas, me parece que tenemos que aprender como sociedad y como seres humanos”, señaló a menos de un mes para los comicios.



“No soportan una opinión contraria. Pero yo no me enojo, no vas a ver que le respondo a alguien que me pone ‘ojalá te mueras’ porque entiendo a esa persona”, agregó en una entrevista en un programa de streaming en Olga.



“Yo opino muy diferente que un montón de mis amigos y no se me ocurriría hablarle a alguien con ese nivel de violencia”, siguió.



“La gente está enojada, la está pasando como el ort. . . Y yo entiendo, el que me está put . . . no me lo está diciendo a mí. No lo siento personal, sino que es la bronca que están atravesando”, explicó.



“Para mí es imposible en este momento no expresarme como ser social en tuit o ahora que estamos hablando de esto”, dijo Lali en la nota, de modo que dejó claro que no se arrepiente de sus declaraciones.



Y continuó: “Podría no hacerlo y estaría relajadísima durmiendo una siesta, pero la verdad es que justo no es mi caso y no soy así”.



En ese sentido, argumentó cómo conformó su mirada política: “Uno es cómo se crio, dónde nació, lo que escuchó en su casa y lo que ve en la calle todos los días porque, si no lo ves, sos un bolu. . . . Yo soy muy curiosa y escucho. Pero también soy cabrona y tengo mis convicciones”.