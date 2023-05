Flor Vigna y Julieta Poggio protagonizan un video con mucha sensualidad

Flor Vigna presentó su nuevo tema musical, “Mal Ahí” y contó con la presencia de una de las chicas del momento, la ex participante de Gran Hermano, Julieta Poggio, que actualmente integra el staff de Fuerza Bruta y que en vacaciones de invierno debutará en Coqueluche, la nueva obra de José María Muscari.“Hoy salí a tomar y olvidarme de tí, tanta mala suerte te vi por ahí. Aunque cuesta aceptar que yo ya te perdí, de este amor no me voy a arrepentir”, dice otro fragmento del tema, que cuenta con la colaboración de DJ Alex.“De Floresta para el mundo”, dice Flor en su tema, como en todos los otros que estuvo presentando en los últimos años desde el primero que lanzó con su novio, Luciano Castro, protagonizando su videoclip.