Sensuales fotos de la nueva novia de Hoppe y la opinión de Laurita Fernández

Luego de que Marcelo Tinelli los mandara al frente, Federico Hoppe y Macarena Rinaldi blanquearon un romance que era un secreto a voces, y lo sellaron con un beso ante las cámaras.¿Y quién es esta rubia que conquistó el corazón del productor de ShowMatch? Macarena es la compañera de baile de Hernán Piquín (actualmente reemplazado por Facundo Mazzei).Bella y escultural, y cara de campañas de trajes de baño, Rinaldi suele compartir sensuales fotos en las redes sociales.Laurita Fernández, la última novia del productor del Bailando, salió a dar su opinión. "Fede era muy enroscado en cuanto a expresarse y compartir el amor, o demostrarlo. Quizás de a poco se está amoldando y está cambiando eso", dijo la rubia tras el beso en cámara que se dieron Hoppe y Macarena."Ojalá que la cuide y que por sobre todo no la lastime. Que sea prolijo. No me voy a meter en la intimidad de ellos sobre cuán seria en la relación", expresó, casi a modo de advertencia, y agregó sobre la bailarina: "No la conozco pero parece buena persona. Ojalá que no la lastime. Uno con el tiempo va aprendiendo un montón de cosas".