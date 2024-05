Las ventas de electrodomésticos cayeron al nivel más bajo en los últimos 12 años

Las ventas de electrodomésticos en Argentina están en el nivel más bajo de los últimos 12 años, debido a una caída de 40% interanual en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo período de 2023.



Las medidas de ajuste y la recesión económica, con fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios, impactaron de lleno en esta actividad. El consumo de bienes durables quedó postergado detrás de otros más imprescindibles, como alimentos y medicamentos.



Según una reciente encuesta realizada por la firma GfK (Growth from Knowledge), una empresa que pertenece a NielsenIQ (NIQ), líder mundial en investigación de mercado, las ventas de electrodomésticos en Argentina han experimentado una notable contracción durante el primer trimestre del 2024. La retracción también afectó el consumo de dispositivos de tecnología, como celulares, tabletas y computadoras.



El informe destaca, entre otros puntos, que éste no es un fenómeno reciente, asociado al cambio de gobierno en el país, sino que se fue gestando a lo largo del año pasado.



“En el 2023, se percibieron señales de estancamiento en el inicio del año con indicios de contracción a partir del tercer trimestre, y profundizándose en el cuarto”, describió. El impacto, según el tipo de producto Todos los sectores del mercado se han visto impactados por esta disminución del consumo, aunque se han observado diferencias en la magnitud del impacto, aclara el trabajo.



Sin embargo, el impacto no afectó a todos por igual. Sectores como la climatización (estacional) y los pequeños electrodomésticos han sido los menos afectados en este primer trimestre del 2024.



En este contexto de desaceleración del mercado, las categorías más vendidas (en unidades) en el primer trimestre 2024 fueron Smartphones (18,7%), Ventiladores Eléctricos (14,5%), televisores (6,6%), Auriculares (5,5%), Procesadoras de Alimentos (5,1%), Aires Acondicionados (4,9%), Pavas (3,6%), Heladeras (3,5%), Lavarropas (3,5%) y Cocinas (1,9%).



De acuerdo con el informe de GfK, estas cifras demuestran que el 67% de las unidades vendidas están concentradas en estas 10 categorías.



También explicó, con relación a la caída del poder adquisitivo, que “es importante destacar que, si bien la variación del precio no ha sido determinante en el consumo en general, se ha observado una correlación entre precio y consumo a nivel de canales de distribución”.



Daniela Martínez, Head CSM Tech and Durables para GfK, destacó: "La contracción que estamos observando en el mercado de electrodomésticos durante el primer trimestre del 2024 es un reflejo de los desafíos económicos y de consumo que enfrenta el país”.



Y añadió: “Estos datos nos instan a una reflexión profunda sobre las estrategias comerciales y de marketing que las empresas deben adoptar para conducir a sus marcas en forma inteligente en este contexto".



El comportamiento registrado por la encuesta de la subsidiaria de Nielsen coincide en líneas generales con la evolución que viene mostrando la “Encuesta de comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar” que elabora periódicamente el INDEC.



Si bien el informe técnico referido al primer trimestre de 2024 recién estará disponible el jueves 23 de este mes, en el estudio previo correspondiente al cuarto trimestre de 2023 ya se observaban crecimientos nominales de ventas a precios corrientes del orden del 129,2%, por debajo de la inflación acumulada en los 12 meses del año pasado.



Como dato significativo sobre los hábitos de los consumidores, el INDEC reveló que el 78% de las ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar se efectuaron a través de tiendas físicas, con un crecimiento de 139,0% respecto al cuarto trimestre de 2022.



En tanto que las ventas totales a precios corrientes por el canal online, contra lo que se puede suponer, representaron apenas el 21,4% de las ventas totales, con una suba de 99,3% respecto al mismo trimestre del año anterior.