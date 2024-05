Taty Almeida en Paraná: proyectaron un documental sobre su vida

Nora, integrante de la agrupación La Re-Vvuelta de las viejas, rememoró unas palabras de Taty Almeida: “”.“Otra vez hay vulneración de derechos, es un gobierno negacionista, que está despidiendo gente y no le importa sí se come o no”, adelantó. Además, agregó que es un “títere” de algún líder de la derecha.“Fijate la energía que ella tiene con sus 93 años, el haber perdido un hijo bajo esas condiciones. Como ella dijo, no haber tenido el derecho de un juicio justo. En cambio, los asesinos sí lo tuvieron. En ese marco, nos acercamos a la Multisectorial de Derechos Humanos para comentarles esta actividad que surgió en esto”, explicó.Asimismo, hizo hincapié en el objetivo general del encuentro: “La expectativa es que los jóvenes tomen la posta y nosotros, las grandes que peinamos las canas, por ahí no tenemos la necesidad y la convicción o de repasar esta historia. Que las palabras de Memoria, Verdad y Justicia no sean solo eso, sino una continuidad de la posta”.“No hubiera pasado esto si hubiera adoctrinamiento en las escuelas. Creo que hay que retomar en los colegios. Invitamos para mañana para quien quiera acercarse al video que no tiene desperdicio”, aseguró. Acerca del corto, Marisa, otra de las integrantes, expuso que es “sobre la vida de ella, de lo que le pasó a todas las madres también, pero también queremos que los jóvenes que parece no conocerla”.La Ronda de la Resistencia se llevará a cabo este jueves desde las 15:00 horas. Después se realizará una mateada con quienes deseen quedarse al término de la primera actividad.