Afip extendió nuevamente el plazo para la recategorización del monotributo

Los pasos para recategorizarse en el monotributo

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) extendió otra vez el plazo para que los contribuyentes realicen la recategorización del monotributo. A través de una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial, el organismo informó que la nueva fecha límite será el viernes 9 de agosto, inclusive, y no el 2 como estaba previsto.Los pequeños contribuyentes deben completar este trámite cada seis meses. La recategorización busca determinar -de acuerdo a los ingresos de los últimos 12 meses- si corresponde subir o bajar de escala. En caso de mantener la misma categoría no es necesario realizar el trámite.La decisión de volver a prorrogar la fecha está ligada a la demora en la aplicación del paquete fiscal que fue aprobado a fines de junio en el Congreso. Cabe recordar que el proyecto oficialista introdujo varios cambios en el régimen del monotributo.Por otro lado, el ente recaudador anunció en las últimas horas que también se extienden los vencimientos de las obligaciones de pago mensual -impuesto integrado y cotizaciones previsionales- correspondientes al período agosto de 2024 hasta el 28 de dicho mes, inclusive.entrar con la clave fiscal. Si no se posee una clave fiscal o se ha perdido, es necesario gestionarla nuevamente.detallar el monto facturado en los últimos 12 meses.una vez realizada la recategorización, la nueva credencial de pago estará disponible.