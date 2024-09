Senadores escucharon opiniones sobre la adhesión al RIGI y la creación del RINI

Este martes se reunió la Comisión de Presupuesto y Hacienda para avanzar en el análisis del proyecto de ley, con reciente media sanción de la Cámara de Diputados, mediante el cual la provincia de Entre Ríos adhiere al “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones” (RIGI) y se crea el “Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones” (RINI). Participaron funcionarios y representantes de entidades dando su punto de vista sobre la temática.

El proyecto

El proyecto de ley establece que Entre Ríos adhiere al “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones” (RIGI) y las empresas adheridas gozarán en la provincia de las exenciones fiscales y demás beneficios que se establecen para el RINI “Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones”. La creación de este último se estipula en el título dos del proyecto con media sanción. De allí se deja en claro que el objetivo es favorecer la radicación de nuevas inversiones en el territorio provincial, con beneficios impositivos en el Régimen Tributario provincial entre otros puntos, con el fin de reactivar la actividad productiva y ampliar las ayudas contempladas en la Ley de Promoción y Desarrollo Industrial.

Entre los beneficiaros pueden estar quienes realicen nuevas inversiones en actividades dentro del transporte terrestre de cargas industriales, actividades turísticas, culturales, que promuevan procesos productivos de economía circular y/o que promuevan la neutralidad de la huella de carbono. Se contempla una ventanilla única, donde los interesados en acceder podrán disponer de un trámite rápido, como también la vigencia de las exenciones que serán por 15 años con una posible prórroga de cinco más. El proyecto del Poder Ejecutivo, de 22 artículos, establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Económico, e invita a los Municipios y Comunas de la provincia a adherir, otorgando las exenciones tributarias pertinentes en sus respectivas jurisdicciones y conforme a su esfera de competencias.

La reunión

El presidente de la Comisión agradeció la presencia de los invitados y los legisladores, tras lo cual señaló que en una próxima reunión serán recibidos grupos de ambientalistas. Dal Molín manifestó que desde el bloque Juntos por Entre Ríos están de acuerdo con la adhesión a la ley nacional, “que ya fue discutida y servirá para un empuje al desarrollo”.

Con el fin de tener mayor información sobre el proyecto redactado desde el Poder Ejecutivo, fueron invitados representantes de entidades relacionadas a la temática y funcionarios provinciales.

El primero en tomar la palabra fue el titular de ATER, Jesús Korell, quien aclaró que el RIGI tiene aplicación en todo el territorio argentino. Korell refutó algunas objeciones escuchadas, como por ejemplo que las grandes inversiones que superen los 200 millones de dólares no puedan generar empleo. Las exenciones se dan si se adhieren al RINI, aclaró el funcionario, y añadió que “creemos conveniente agregar actividades que no estaban incluidas en la Ley de promoción industrial”. “Estamos convencidos que es un buen proyecto, que no atenta contra la industria local que también puede pedir estos beneficios” manifestó.

Por su parte el secretario Legal y Técnico, Esteban Vitor, puso de relieve que el gobernador Rogelio Frigerio busca herramientas para generar trabajo privado. Vitor defendió la técnica legislativa que incluyó en un mismo texto al RIGI y al RINI. En este sentido también el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, pidió centrar la visión en las ventajas del RINI, para vincular a empresas de escala menor con las de mayores inversiones donde por ejemplo las pequeñas empresas entrerrianas puedan ser proveedoras. El ministro hizo hincapié en que se sumaron ventajas a la Ley de promoción industrial.

Voces a favor

Ante los senadores hicieron uso de la palabra además, el presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos, UIER, Gabriel Bourdin; el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos CEER, Ramiro Reiss; el vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, Alfredo Calabrese, y el presidente de Fedeco, Ronald Garnier.

Los representantes de las instituciones coincidieron en el beneficio de la ley. “Se necesitan estas herramientas que faciliten el desarrollo de lo privado” enfatizó Reiss, ya que “desde el sector privado necesitas previsibilidad y visión de futuro”. “Una gran empresa es una locomotora porque pequeñas empresas pueden ser proveedoras o acoplarse al crecimiento de esas empresas que invierten, que además trabajan en el cuidado del medio ambiente porque es una visión que tienen a largo plazo” definió, para señalar que la ley no debe verse como una amenaza sino como una oportunidad.

Calabrese habló de la importancia de dinamizar la economía desde el sector privado, en tanto Bourdin puso el acento en aumentar el empleo privado, que a diferencia de Santa Fe y Córdoba, Entre Ríos tiene tres veces más empleo público. “Somos proactivos en el desarrollo de la provincia, y esto es un desafío para que estemos a la altura de otros distritos” subrayó.

Por último, el titular de Fedeco agregó que “desde el cooperativismo lo vemos muy auspicioso porque va a generar beneficios a la provincia”. Garnier puso de relieve que “las empresas que se instalen en Entre Ríos tendrán dos años de alivio, lo que permitirá un crecimiento”.

Hacia el final del encuentro de trabajo, los senadores Benedetti y Vergara bregaron para estar a la altura de las circunstancias y acompañar el proyecto, en tanto desde el bloque Más para Entre Ríos, los senadores Sanzberro y Oliva expresaron sus reflexiones en cuanto al proyecto como también la responsabilidad de continuar analizando sus alcances en la provincia.