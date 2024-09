Funcionaria provincial detalló beneficios del RINI y el RIGI en Entre Ríos

El jueves de la semana tuvo media sanción en Diputados el proyecto de Régimen de Incentivo de las Nuevas Inversiones (RINI) como así también la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Al respecto, Elonce decidió ir más allá y tratar de conocer mayores detalles antes de que llegue al Senado de la provincia de Entre Ríos.

Victoria Giarrizzo, secretaria de Industria, Comercio y Minería de Entre Ríos, inició su testimonio en Noticias a la Noche dando a entender los beneficios que podría traer a la provincia: “Pro un lado, el RIGI son beneficios a nivel de tributos nacionales. Uno espera la llegada de grandes inversiones a las provincias, que es un lugar donde ha escaseado las últimas décadas. Uno esperaría con esta mayor estabilidad fiscal haya inversiones en los que puedan canalizarse proyectos vinculados a energías renovables, sectores de metalúrgica pesada. Hay muchísimos sectores con grandes inversiones y recursos que tiene la provincia y podrían recibir”.

A su vez, acotó: “Uno como provincia adherida supone que cada inversión que llega, después habrá una mirada estratégica de la provincia para saber cuál es la condición frente a ese tipo de inversión”.

Victoria Giarrizzo en Noticias a la Noche

El impacto en el medio ambiente

A raíz de este hecho, desde la Secretaría de Industria, Comercio y Minería aseguraron que “la provincia lleva una política muy estricta en materia ambiental. Una inversión que no sea compatible con el cuidado del medio ambiente es una inversión que no va a prosperar en la provincia. Creo que no es algo para temer al adherir al régimen. Aparte el no adherir al RIGI significa que una gran inversión, en vez de elegir Entre Ríos va a elegir otra provincia. Entonces siempre uno va a quedar atrás cuando somos una provincia que necesitamos de la gran inversión”.

La diferenciación del RINI con el RIGI

Giarrizzo comentó sobre este punto que “el RINI es totalmente diferente porque es un régimen de incentivo a nuevas inversiones que, por un lado, no discrimina en el monto de inversión. Los incentivos son para todas las nuevas inversiones en el sector industrial”. Además, añadió: “No son beneficios a nivel de impuestos nacionales porque la provincia no tiene dominio sobre eso, pero sí son beneficios fiscales en todo lo que tiene que ver con tributos provinciales”.

Asimismo, aseveró: “Toda nueva inversión que llegue a la provincia va a estar exenta de Ingresos Brutos entre 15 y 20 años, va a tener tasa cero en sellos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto Automotor. Todo lo que esté vinculado a esa inversión, prácticamente no va a pagar ningún impuesto”. Además, se aclaró que esta medida está hecha para empresas entrerrianas como aquellas que vengan a Entre Ríos.

Victoria Giarrizzo, secretaria de Industria, Comercio y Minería argumentó los beneficios del RIGI y el RINI.

“El RINI extiende los beneficios y, además, suma más sectores. Por ahora, la promoción industrial era solo para la industria manufacturera. Ahora se incorpora al sector turismo, las industrias culturales y el sector transporte vinculado al de carga industrial. Son sectores que la provincia decidió que son estratégicos para la matriz de desarrollo que lleva adelante y se los decide incorporar a todo este conjunto de beneficios”, remarcó.

Requisitos para recibir el beneficio del RINI

En base a este tema, alegó que la letra chica aparecerá en la reglamentación, pero Giarrizzo anticipó que “será muy similar a la Ley de Promoción Industrial”. En ese sentido, informó: “Se toman cuatro variables: el impacto de esa inversión en el empleo, en las exportaciones, en la capacidad productiva y la producción de la empresa. Tiene que tener impacto en al menos dos de esas variables. Por ejemplo, en el caso de las exportaciones, tiene que tener un impacto mayor al 15%”.