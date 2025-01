Restructuración de IOSPER: "No queremos prestadores que nos pongan la soga al cuello"

En el mes de diciembre del año pasado, el gobierno provincial dispuso la intervención del Instituto de Obra Social de Entre Ríos (IOSPER) por seis meses luego de que se detectaran serias irregularidades en el manejo de los fondos.

Este jueves, el interventor y la subinterventora de la obra social provincial, Mariano Gallegos y Marina Alegre, respectivamente, ofrecieron una conferencia de prensa en la que analizaron la situación con los prestadores.

“La restructuración económico financiera y prestacional de IOSPER no es un camino fácil pero de a poco vamos viendo el cumplimiento de algunos objetivos, siempre puede haber alguna rispidez pero queremos transmitirles a nuestros afiliados que tienen representantes en la mesa de negociación con los prestadores y vamos a defender sus derechos”, afirmó Gallegos.

En relación al reclamo de los cuidadores domiciliarios, Alegre explicó que el pasado lunes “tuvimos una reunión con quienes se autoconvocaron en la obra social y nos comprometimos a regularizar una situación porque entendemos que no son un prestador más, sino que tienen ciertas particularidades”.

El mes adeudado de noviembre se abonará “entre mañana y los primeros días de la semana que viene. Hoy ya empezamos a realizar los pagos. Son más de 2000 los pagos que se ingresan de forma manual y ya se ingresaron cerca de 400”.

Por su parte, Gallegos remarcó que con los cuidadores “nos comprometimos a que todos los meses van a tener un pago. Lamentablemente cuando llegamos tenían 90 días sin cobrar, pero ahora le vamos a garantizar un pago todos los meses y en la medida que sea posible, ese pago que quedó colgado de septiembre será regularizado”.

“El servicio que brindan es fundamental para la obra social y nuestro compromiso es que no pasará más un mes sin que ellos cobren”, dijo.

Asimismo, Alegre dejó en claro que “con todos los prestadores nos manejamos de la misma manera: nos juntamos, planteamos cómo vamos a resolver la deuda que se tiene y en paralelo empezamos con ellos a trabajar en cómo será el nuevo nomenclador y las prestaciones futuras”.

Y haciendo referencia a esto, afirmó: “Nos encontramos con nomencladores que están muy desactualizados de hace muchísimos años con prácticas que ya no existen y otros que se realizan y no están nomencladas”.

La situación con FEMER

Con respecto a la situación con FEMER, Gallegos expresó que “ayer recibimos la desagradable sorpresa que dejaban de atender IOSPER. La verdad es que estábamos en una negociación y les dijimos que les íbamos a pagar hasta el último centavo para lo cual pedimos facilidades de pago”.

“Esta política de tener de rehenes a los afiliados no va más. Son cuestiones de salud y hay mucha angustia detrás de alguien que tiene que ir a un médico”, mencionó y contó que “hable con el presidente de FEMER y le dije que bajo las condiciones de corte de servicio, IOSPER se retira de la negociación y si retiran el corte seré el primero en sentarme a la mesa para negociar”.

“La diferencia que teníamos era como pagar esa deuda, que queríamos hacerla en dos veces. El martes estuve reunido con el presidente y si tenían la intención de cortar, me lo pudo haber transmitido para buscar una alternativa. La política de negociación no nos convence, no queremos prestadores que nos pongan la soga al cuello y tampoco podemos comprometer algo que después no se pueda cumplir”, aseveró y remarcó: “veníamos negociando y lo que rompió la negociación fue este comunicado del corte de prestaciones”.

En este punto, Gallegos llevó tranquilidad a quienes dependen de la obra social: “La atención de los afiliados está garantizada porque hay muchos más médicos en la provincia y esperamos la reflexión de las autoridades de FEMER sabiendo que son prestadores de salud”.

Por otra parte, dio cuenta que cuando se hicieron cargo de la intervención “había muchos prestadores que tenían 90 días de deuda, otros que cobraban a 30 y otros con un anticipo a 15 y no nos parece justo y los que tenían más días de deuda eran aquellos que no tienen fuerza de lobby. Tratamos que haya algo justo y que todos cobren con los mismos plazos”.

Finalmente, se recordó que “la intervención contempla seis meses, esperemos que alcance. El trabajo es más grande que para ese tiempo, pero estamos con el objetivo de hacer lo mejor posible”. Elonce.com