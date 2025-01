FEMER a IOSPER: “Tenemos que dialogar para llegar a acuerdos”

La Federación Médica de Entre Ríos (FEMER), resolvió suspender la prestación de servicios a los afiliados del IOSPER por falta de pago y comunicó que los mismos serán atendidos como pacientes particulares. Fernando Vázquez Vuelta, el presidente, explicó el origen del conflicto y cómo puede seguir a Elonce.

En primer lugar, brindó detalles de los hechos transcurridos este miércoles: “Se tuvo una reunión en la Federación Médica de Entre Ríos, donde participaron todos los presidentes de los Círculos Médicos fundamentales de la provincia y se tomó la decisión de suspender el servicio de IOSPER por falta de pago de los servicios médicos. Estamos hablando que se está reclamando el pago de parte de los honorarios médicos de octubre y todo noviembre”.

“Se mandaron algunas notas, hemos tenido algunas reuniones con la intervención, pero no hemos tenido pagos. Se ofrecieron a pagar el 50% de noviembre, pero estamos solicitando que se pague todo lo trabajado”, sostuvo en Noticias a la Noche.

En consonancia, se expuso cómo continúa la agenda de trabajo: “Vamos a ver cómo vamos a trabajar de acá en adelante. Estamos trabajando para hacer un convenio nuevo, donde estén esos nomencladores y donde se pueda brindar a los afiliados del IOSPER todas las prestaciones modernas”. En la misma línea, resolvió: “Venimos trabajando desde noviembre, donde con respecto a los nomencladores ayer tuvimos una reunión para comenzar a trabajar este tema, pero con lo adeudado es lo que más irrita al profesional médico ya que es parte de octubre y noviembre”.

Fernando Vázquez Vuelta dialogó con Florencia Gómez, conductora de Noticias a la Noche. Foto: Elonce

“Tenemos que dialogar para llegar a acuerdos. Hoy hablé con el interventor y después leí un artículo que se publicó, donde decía que habíamos faltado al acuerdo. Para relatar, no existe ningún acuerdo. Tuvimos una reunión el 7 de enero, donde nos informaron que el aumento que nos habían indicado por nota la gestión anterior, no nos lo iban a dar. Es el 15% en enero. No obstante, seguimos trabajando y seguiremos brindando prestaciones médicas en el transcurso en enero”, profundizó.

Ante el retiro del aumento, lo decidido en la FEMER con los otros Círculos Médicos es “cobrar lo trabajado en noviembre en enero. El 21 de enero se envió una nota donde está el recibido de IOSPER, donde aclaramos que queremos que nos pague la factura a 30 días de ser solicitada la factura, es decir, posterior a lo que ya se trabajó, como lo han hecho todas las obras sociales y también IOSPER”.

“Se decidió hacer una suspensión para que el IOSPER tome una decisión. Lo que nosotros pretendemos es que abone lo que los médicos entrerrianos trabajaron en noviembre”, aclararon desde FEMER.