Marcha en defensa de la universidad pública. El rector de la UNER, Andrés Sabella, dio cuenta a Elonce de la “preocupación manifiesta del Consejo Interuniversitario Nacional por la falta de respuestas a un adecuado financiamiento del sistema universitario argentino”.

“La falta de financiamiento pone en riesgo la calidad del sistema universitario argentino y la posibilidad de mantener las actividades que requiere la universidad”, alertó y remarcó: “El sistema universitario público argentino convoca para el miércoles, desde las 17, a una marcha en defensa de los valores que caracterizan a la universidad pública argentina, vinculados a los que el país, de manera consensuada -más allá de los vaivenes políticos- logró construir a lo largo de su historia”.

“El sistema universitario argentino construyó, a partir de los consensos, un sistema autónomo, autárquico, de ingreso irrestricto, de no arancelamiento de la educación superior porque es el motor de desarrollo de las naciones y es imprescindible para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación”, fundamentó el rector.

Cómo será la marcha en defensa de la universidad pública en Paraná

En la oportunidad, Sabella destacó que “el sistema salarial muestra un atraso significativo en relación a la inflación que tuvo el país desde diciembre en adelante, lo que genera innumerables dificultades en nuestros trabajadores”. Y agregó: “La universidad, para llevar adelante sus actividades de extensión, investigación, innovación y políticas de bienestar estudiantil necesita un presupuesto adecuado, que es lo que intenta lograr la ley de financiamiento universitario, una solución para el 2024; y luego hay que discutir el presupuesto 2025, que es otra preocupación del sistema universitario público argentino”.

La respuesta a Torrendell

Se recordará que el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, acusó a las universidades de “inventar alumnos” para cobrar fondos, en el marco de la movilización a la que convocó el sector para este miércoles en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento.

En respuesta, Sabella comentó que Torrendell “posee la información del sistema de información universitaria, gracias al que se puede conocer la cantidad de alumnos que tienen las universidades, la cantidad de alumnos y egresados, las materias que rinden y demás”.

Y reconoció: “El sistema universitario viene debatiendo las dificultades que tiene en relación a la problemática del egreso universitario, a través del programa de innovación curricular que intenta atender estas dificultades”. En ese sentido, el rector de la UNER coincidió con respecto a que el sistema universitario argentino necesita “aggiornar y contextualizar programas de estudios vinculados a las realidades de nuestras juventudes”.

Consultado a Sabella cuáles son las expectativas de cara a la marcha nacional del miércoles, éste refirió que “el gobierno nacional recapitulará sobre las acciones que está tomando, tenemos la esperanza de que no vete la ley de financiamiento universitario y si lo hace, el Congreso será contundente y no le dará la espalda a lo que quiere la ciudadanía argentina, que es la educación pública, no arancelada, autónoma, transparente y autárquica”.

Andrés Sabella, rector de UNER.

Finalmente, el rector de la UNER pidió el acompañamiento de la ciudadanía para la movilización en defensa de la universidad pública argentina e instó a “pensar en nuestros niños, para que tengan la oportunidad de participar de un sistema educativo inclusivo, accesible y no arancelado”.

Las integrantes del centro de estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas, Melisa Mateidoré y Guadalupe Vega, brindaron precisiones a Elonce sobre la marcha en defensa de la universidad pública en Paraná.

La concentración será este miércoles, a las 16, en la sede de la Facultad de Trabajo Social, desde donde se marchará hacia la Facultad de Ciencias Económicas, luego a plaza Alberdi y después a plaza 1º de Mayo.

“Convocamos a la comunidad estudiantil a que participe porque los estudiantes también la pasamos mal y la única forma que tenemos de demostrarlo es salir a la calle y defender la educación pública. Y si no hay docentes bien pagos, no existe la educación de calidad y eso nos perjudica a toda la comunidad educativa”, fundamentaron. (Elonce)