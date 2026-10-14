Frigerio analizó con su gabinete nuevas inversiones, empleo y desarrollo productivo en Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio analizó con su gabinete los avances en inversiones y desarrollo productivo de Entre Ríos, durante una reunión realizada este miércoles en Casa de Gobierno. El encuentro permitió repasar proyectos empresariales, iniciativas de generación de empleo y la próxima agenda de la Región Centro.

La reunión contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo provincial. También se evaluó el desarrollo de las principales acciones de gestión y la administración de los recursos públicos.

Tras el encuentro, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó las actividades realizadas en General Racedo y Seguí, donde empresas entrerrianas avanzan con inversiones acompañadas por el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) y herramientas financieras del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Inversiones en General Racedo y Seguí

Uno de los proyectos analizados fue la ampliación de la planta de faena de Calisa, perteneciente al Grupo Motta, en General Racedo. Según explicó Bernaudo, la iniciativa podría generar alrededor de 70 puestos de trabajo una vez finalizada.

El funcionario destacó que la inversión forma parte del crecimiento de la industria avícola entrerriana y de las acciones orientadas a fortalecer la producción provincial.

También mencionó a Nogopaint, una empresa de pinturas ubicada en el parque industrial de Seguí, que continúa ampliando su capacidad productiva. Además del acompañamiento mediante el RINI y el CFI, la firma comenzó a trabajar en herramientas para impulsar exportaciones hacia Uruguay y Paraguay.

Paraná recibirá el Foro Productivo de la Región Centro

Otro de los puntos centrales fue la organización del Foro Productivo de la Región Centro, previsto para el martes 20 de octubre, desde las 10, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

La actividad será encabezada por Frigerio, quien ejerce la presidencia pro tempore de la Región Centro. Está prevista la participación del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y de autoridades vinculadas con el desarrollo económico regional.

La jornada abordará cuestiones estratégicas para mejorar la competitividad, especialmente logística, inteligencia artificial y nuevas tecnologías. El encuentro estará abierto a quienes deseen participar.

El gobernador pidió optimizar los recursos públicos

Finalmente, Bernaudo señaló que durante la reunión se insistió en fortalecer la eficiencia administrativa y avanzar en la ejecución de los proyectos previstos.

En ese sentido, transmitió el planteo del gobernador sobre la necesidad de optimizar cada peso del Estado ante el actual contexto de recaudación.

Según explicó el ministro, Frigerio también pidió redoblar los esfuerzos para concretar las acciones pendientes y sostener el seguimiento de las prioridades de gestión provincial.