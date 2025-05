Continúa el acampe en rechazo de la creación de OSER: "Hay que optimizar los mecanismos de control que ya existen en IOSPER"

Docentes nucleados en AGMER y otras agrupaciones comenzaron este martes un acampe frente a la Casa de Gobierno, en el marco del rechazo al proyecto del Ejecutivo que propone reemplazar al IOSPER y crear una nueva obra social, OSER.

La carpa se montó sobre Plaza Mansilla y permanecerán en el lugar hasta que la legislatura entrerriana apruebe o rechace la iniciativa.

Tomás Caíno, profesor, dijo a Elonce que “yo venía con un envión, ya que tuvimos los cuatro días de ayuno, lo cual fue una muestra testimonial y es un poco esto lo que queríamos rescatar. La democracia es un juego de expresiones en participación con poder de decisión. Nosotros, como una corriente interna, presionamos ante nuestro sindicato para que aborde determinado tipo de propuesta. La multisindical a los legisladores para que escuchen su voz. En definitiva lo que siempre queda claro es que es la lucha de los pobres contra los poderosos”.

“Hemos hablado con varios representantes de Casa de Gobierno, algunos muy respetables y otros impresentables. Hablaban del compromiso, del compromiso partidario y demás, pero, ¿y la gente? Por qué no caminamos un poquito y vemos qué es lo que está pasando, qué opinan los protagonistas trabajadores de la obra social, cómo se desarrolla la cuestión”, dijo.

Indicó que “pareciera que el Tata Dios me `castigó´ para poder decir esto ahora. Yo en siete años tuve siete intervenciones muy complicadas: dos cánceres, cadera, apendicitis, tendón, próstata, cataratas. No puse un peso. Imaginemos que este nuevo proyecto prosperara y no debería ser así. ¿Dónde podría una maestra, que la mayoría de los afiliados docentes del IOSPER son maestras y por ser maestras son mamás, y por ser mamás hay un porcentaje muy importante que son sostén de familia, que por un proporcional sobre una base de un millón de pesos miserables, aportan 30 mil pesos a la obra social. No existe obra social en el país que pueda abordar la respuesta que da nuestra obra social por 30 mil pesos”.

“Esta es la forma más efectiva que tenemos de poder presionar. Y no tenemos que pedir por favor, ellos tienen la obligación de poder escuchar, de poder entender lo que ya es un clamor. Lo que queda claro es que la obra social no se entrega. Muchos deberemos provocar paros por tiempo indeterminado hasta que esto se resuelva a favor de los trabajadores”, agregó.

Alejandra Levrand, por APS, explicó que “los municipales tenemos sueldos muy bajos y en este nuevo proyecto no fuimos tenidos en cuenta, como así tampoco los jubilados. Queremos que todo lo que haya que cambiar en la Ley del IOSPER se cambie, lo que haya que mejorar, teniendo esta nueva ley, se cambie, se mejore. Los mecanismos de control existen, estaba la comisión fiscalizadora, el Tribunal de Cuentas. Si fuese gobernador y quiero hacer las cosas de manera honesta y transparente, optimizo estos mecanismos de control y de eficiencia. Por qué limitar a uno o dos sindicatos, junto con el gobernador, donde van a poner un controlador que lo elige el mismo que va ser controlado. Eso nos tiene que hacer ruido”.

“Cuántos de nosotros hemos tenido cirugía, hemos tenido intervenciones y atenciones con IOSPER sin pagar un peso. Esto se termina. Hay mucha desinformación”, indicó en diálogo con Elonce.

Dijo que “Hoy con los salarios que tenemos, un trabajador judicial con el sueldo que tiene aporta mucho más que un trabajador municipal. Si hoy nos tenemos que someter a una operación le va a salir lo mismo a cualquiera de los dos, porque es un sistema de ayuda solidario que tenemos con nuestro aporte”.

Marcelo Pagani, por su parte, expresó que “las medias verdades, las faltas a la verdad, la descalificación y adjetivación negativa hacia la dirigencia sindical no ayuda al debate. Hay que entrar a la página de IOSPER y acceder a la información que indica que IOSPER tuvo superávit en el 2021, 2022 y 2023. Además, en el 2020 tuvo equilibrio financiero. Hacia atrás equilibrio. ¿Escucharon en ese tiempo una persona con diabetes reclamando la insulina? ¿escucharon a enfermos crónicos reclamando la medicación? No”.

“En el 2024, producto de las políticas de Caputo y Milei, a las cuales adhiere el gobernador de la provincia, los precios de las prestaciones, sean medicamentos, prótesis y demás, aumentaron de manera exponencial. Y las paritarias que otorgaba el gobernador eran con montos en negro, por lo tanto, no iban a la obra social. Las paritarias iban atrás de la inflación. Si el IOSPER recibe un porcentaje de lo que ganamos los trabajadores y ese porcentaje está influenciado como está la paritaria, y la paritaria está a la baja y hay montos en negro, se desfinancia. Si paralelamente Milei y Caputo suben las prestaciones, cómo no va a haber déficit”, agregó.

Claudio Puntel, en tanto, dijo que “entregamos un petitorio a la Comisión del Senado planteando e insistiendo sobre nuestro posicionamiento. Vamos a estar hasta las últimas consecuencias defendiendo nuestro IOSPER. OSER, que tiene todo el perfil de lo que sería una obra social privada, no puede pasar. IOSPER es una construcción histórica que nos llevó muchos años, incluso de aprendizaje a los trabajadores entrerrianos. La mejor experiencia fue cuando estuvo controlado por el directorio obrero”.

Nadia Burgos, dirigente del MST, indicó que “rechazamos este intento de disolver la obra social IOSPER, que es de los trabajadores estatales. Es un intento desesperado de Frigerio para hacerse una caja millonaria y poder resolver otros problemas estructurales que tiene la provincia. Nos puede llevar a una crisis sanitaria sin precedentes. Propuestas como OSER ya se han aplicado en CABA, en Córdoba, y han generado un detrimento en la salud de los trabajadores estatales y docentes brutales. Rechazamos esta idea que tiende a la privatización y mercantilización de la salud”.

“Es una obra social que debe ser de los trabajadores porque se mantiene por los aportes que nosotros hacemos y las contribuciones patronales. IOSPER tenía muchos aspectos a ser mejorados, lo sé porque la uso también, pero esos aspectos se podrían haber mejorado aplicando la Ley de IOSPER y resolviendo de manera democrática un control social. Hay que hacer una comisión investigadora independiente”, agregó. Elonce.com