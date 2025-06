Un incendio afectó un depósito con garrafas y generó riesgo de explosión

Un incendio de importantes dimensiones se registró este martes 10 de junio cerca de las 22:50 en la ciudad de Concordia. El siniestro tuvo lugar en un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Concejal Veiga y Pedro Duarte, donde el fuego afectó un depósito y parte de una vivienda.

Personal de Comisaría Sexta acudió al lugar tras recibir una advertencia telefónica, constatando el incendio y solicitando de inmediato la intervención de los Bomberos.

Según informaron desde la Jefatura Departamental, la propietaria del inmueble reconoció que había olvidado un anafe encendido, lo cual habría sido el origen del fuego.

Al sitio acudieron tres unidades de los Bomberos Voluntarios: una autobomba, un camión cisterna y un transporte de personal, con un total de nueve bomberos. También se sumó personal de los Bomberos Zapadores, que colaboraron en el control del fuego.

El incendio afectó un depósito de aproximadamente 25 por 5 metros, parte de la vivienda, dos vehículos, un anafe, seis garrafas de 10 kg, maquinaria para embutidos, accesorios y diversos objetos aún en proceso de verificación.

En el lugar también se hizo presente una ambulancia del servicio de emergencias 107, ya que la propietaria sufrió una descompensación. No obstante, no fue necesario su traslado y no se registraron lesionados.

