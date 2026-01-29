Se entregó el acusado de amenazar de muerte a su expareja y robarle la moto

El hombre de 43 años acusado de agredir a su expareja y sustraerle una motocicleta en un domicilio de calle Calvento al 900, en Concepción del Uruguay, se entregó este miércoles y quedó a disposición de la Justicia.

Según se informó, alrededor de las 13:58 el sospechoso se presentó de manera espontánea en la Oficina de Guardia de la Jefatura Departamental, donde pesaba sobre él un Mandamiento de Detención emitido por el Juzgado de Garantías de Feria, en el marco de una causa que investiga múltiples delitos.

Tras ser notificado e identificado, fue trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó alojado bajo la jurisdicción de la Fiscalía Auxiliar N°1, a cargo del fiscal Juan Pablo Gile.

Detenido en Concepción del Uruguay (foto Policía de Entre Ríos)

La búsqueda del ahora detenido se había iniciado cerca de la 1:50 de la madrugada, cuando personal de la Comisaría Cuarta acudió a una vivienda de calle Calvento al 900, tras una denuncia por violencia de género.

De acuerdo al testimonio de la víctima, el hombre irrumpió en la casa luego de forzar la puerta de ingreso, la agredió físicamente, destruyó su teléfono celular, la amenazó de muerte y, al huir, se llevó una motocicleta Yamaha YBR 125 cc.

El rodado fue localizado una hora después por personal del Comando Radioeléctrico, en estado de abandono, en inmediaciones de las calles Galarza y Reibel.

Secuestraron 14 plantas de marihuana (foto Policía de Entre Ríos)

De forma paralela al operativo, durante el resguardo del domicilio de la víctima, efectivos policiales hallaron en el patio trasero una plantación de 14 ejemplares de cannabis sativa, lo que derivó en una causa independiente por infracción a la Ley de Estupefacientes.

La investigación continúa en manos de la Fiscalía interviniente.