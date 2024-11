Mesa de dinero: “Salgamos de la fantasía de que hay un Cositorto paranaense”, dijo Gamarci

Mesa de dinero: Gamarci rompió el silencio. La Justicia avanza en la investigación de la presunta estafa a decenas de personas en Paraná, que depositaron fondos no declarados en la denominada “Mesa de dinero” manejada por un contador y otros socios, los cuales, pagaban intereses superiores a los del mercado financiero, a los ciudadanos que consignaban fondos para obtener el beneficio económico.

Uno de los acusados es Andrés Gamarci, quien cuestionó que se vincule a su hermano con el tema. “Hemos tenido una simbiosis muy fuerte. Eso le está haciendo jugar una muy mala pasada a él”, expresó.

En declaraciones a radio La Voz, prefirió no hablar de las cuestiones técnico jurídicas porque “hay profesionales que se ocupan de esto” para “lograr justicia”.

“Ser asesores legales y contables de Matías Santa María nos trae de la mano, pareciera solo por tener el vínculo familiar. Es alarmante vulnera derechos de los ciudadanos”.

“Se hizo un gran escándalo”

Señaló que “de esto se hizo un gran escándalo, de que había 55 millones de dólares o con un título “de campeones mundiales a estafadores”, por lo que cuestionó haber unido estas cuestiones porque el softbol “logró tres campeonatos mundiales de la mano de mi hermano. Pegarlo a una mega estafa me parece que no se lo merece, porque tuvo más repercusión esto que el propio título mundial”.

Gamarci reconoció que “Santa María es cliente mío del estudio de hace varios años. Es cierto que somos socios en el Supermercado La Peruana. Hemos hecho ese emprendimiento y otros, que no es esto. Entiendo que la Justicia tiene que investigar. Por su título de hermano está pagando una imputación a una asociación ilícita”.

Acotó que “me encantaría saber de dónde salió la cifra de 55 millones de dólares. Yo no tengo idea. El proceso tiene una etapa previa. Incluso no hay un número total de denunciantes o damnificados”.

“Saquemos el show de la realidad”

Puso de relieve que “la sociedad paranaense es chica, nos conocemos muchísimo. Soy profesor universitario, doy clases en dos materias. Tengo el estudio donde siempre lo tuve, donde fue la casa de mis abuelos. Vivo en Puerto Urquiza que hoy es un barrio hermosísimo, pero cuando me mudé no tenía ni luminaria pública. No lo conocía en ese momento a Santa María”.

“Saquemos el show de la realidad. No tengo avión, yate, moto de agua ni campo. A eso lo sabe todo el mundo. Me ven todos los días llevando mis hijos a la escuela o dando clases”, enfatizó.

Dijo que no ha tenido inconvenientes en la calle con alguna persona que le haya reclamado algo.

Vínculo con Santa María y la diferenciación de La Peruana

“Siempre fui contador de Matías Santa María, más allá de la amistad”, reconoció. En ese marco, cuestionó que se haya vinculado en el tema al supermercado La Peruana, siendo que “no tiene absolutamente nada que ver. Y la causa arranca allanando este comercio”.

Declaró que “esto se va aclarando y desenmarañando. Generó muchas complicaciones y turbulencias en esa empresa, de la que vive mucha gente que se ve involucrada en una cuestión que le pega de costado”.

Con Santa María “somos socios en La Peruana y, en la financiera, soy su contador”.

Sobre el supermercado afirmó que han pagado recién el 10 por ciento, dado que el plan para completar la compra del mismo es a 12 años. “Están equivocados quienes dicen que ahí funcionaba una financiera. La Justicia tiene que indagar y probar. Hay un nivel de prejuzgamiento en la sociedad y en la investigación que va direccionada en un sentido. Eso es lo que nosotros, las personas imputadas y quienes trabajan en el supermercado, estamos sufriendo”, aseveró.

Matías Santa María. Elonce

“No tengo nada que esconder”

Andrés Gamarci dijo que su casa es “hoy una de las más modestas del barrio, el cual administré cuatro años ayudando junto con otros vecinos a que se pudiera desarrollar. Salgamos de la fantasía de que hay un Cositorto paranaense. Cuando me cite la Justicia le voy a mostrar lo que soy. No tengo nada que esconder”, enfatizó.

Añadió que “esto va para largo y el tiempo va a demostrar la verdad. Voy a dejar en claro que soy una persona de clase media que trabajo, puedo hacer bien o mal mi trabajo, pero no hay una banda de gente destinada a lo que fuere.”

Describió que “Matías Santa María tenía su financiera y es un gran amigo mío. No lo estoy condenando ni lo haría. Él lo va a manifestar en la Justicia. Yo hacía mi labor contable, con lo cual entiendo que yo esté más vinculado, que quieran ver qué hacía yo como contador, pero Julio hizo un trabajo de 30 días como abogado en ese lugar. Si él se llamara Juan Pérez, no estaría imputado en la causa. Eso es lo más grave. Prefiero defender a mi hermano antes que defenderme a mí. Lo que se hace con Julio es condenar que es mi hermano y que ha sido exitosísimo en lo suyo”, completó.

